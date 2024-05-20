Τουρκική συμπαράσταση στο Ιράν για τον θάνατο Ραϊσί

Τη συμπαράσταση της Τουρκίας στον ιρανικό λαό για τον θάνατο του προέδρου Ραϊσί εξέφρασε ο Τούρκος ΥΠ.ΕΞ. Χακάν Φιντάν. Τουρκικό ντρόουν βοήθησε στον εντοπισμό του ελικοπτέρου.Η πρώτη αντίδραση από την πλευρά της Τουρκίας προήλθε από τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη τύπου στο Ισλαμαμπάντ μαζί με τον Πακιστανό ομόλογο του Μοχάμεντ Ισάκ Νταρ, ο Φιντάν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του Ιρανού προέδρου και του υπουργού Εξωτερικών Χουσεΐν Εμίρ Αμπντουλαγιάν. Ο Πακιστανός υπουργός είπε ότι η σημερινή ημέρα είναι μια θλιβερή ημέρα για τον ισλαμικό κόσμο, ενώ ο Χακάν Φιντάν ευχήθηκε το έλεος του Θεού σε όσους έχασαν τη ζωή τους και υπομονή στις οικογένειές τους. Ο Τούρκος υπουργός μάλιστα πρόσθεσε: «Ήμασταν σε επαφή από τη στιγμή που λάβαμε τα είδη του δυστυχήματος. Προσπαθήσαμε να κινητοποιήσουμε όλους τους πόρους που διαθέτουμε. Όλες οι υπηρεσίες μας έκαναν το καλύτερο δυνατόν. Αλλά δυστυχώς, τα νέα που λάβαμε μας λύπησαν».



Τις δηλώσεις Φιντάν ακολούθησε γραπτό μήνυμα από την Τουρκική Προεδρία. Ο Τούρκος πρόεδρος αποκαλεί τον αποθανόντα πρόεδρο αγαπητό του ομόλογο και αδελφό του και εύχεται το έλεος του Θεού για εκείνον και τον Ιράνο υπουργό Εξωτερικών και όλους όσοι έχουν τη ζωή τους στο ίδιο ελικόπτερο. Τόσο ο Φιντάν όσο και ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους προς τον φιλικό και αδελφό ιρανικό λαό. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Τούρκος πρόεδρος στον θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. «Ο Ομόλογος του που είδα προσωπικά τις προσπάθειές του για την ειρήνη του ιρανικού λαού και της περιοχής μας κατά τη διάρκεια της θητείας του», τόνισε ο πρόεδρος Ερντογάν, «κρατώ στη μνήμη μου τον κ. Πρόεδρο με σεβασμό και ευγνωμοσύνη. Ως Τουρκία θα σταθούμε στο πλευρό του γείτονά μας Ιράν σε αυτές τις δύσκολες και θλιβερές στιγμές, όπως κάνουμε πολλές φορές».

Το ντρόουν Ακιντζί συνέβαλε στον εντοπισμό

Και ενώ τα τουρκικά ΜΜΕ μεταδίδουν διάφορα σενάρια για τα αίτια του δυστυχήματος και τις πολιτικές στην περιοχή, η εταιρεία που παράγει τα ντρόουνς Bayraktar, συνιδιοκτήτης της που είναι γαμπρός του Τούρκου προέδρου, είναι πολύ ευτυχής που το δικό της, εξελιγμένης τεχνολογίας, ντρόουν, το Ακιντζί, που στάλθηκε από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, ήταν εκείνο που ανιχνεύει τη θερμότητα μπόρεσε να εντοπίσει τα συντρίμμια του ελικοπτέρου. Πάνω από 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν σε ζωντανή ροή την επιχείρηση του Ακιντζί. Η Τουρκία και το Ιράν, αν ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους του Ισλάμ, υποστηρίζουν τις σχέσεις τους πρόσφατα μετά τον πόλεμο στη Γάζα. Η αναφορά του Τούρκου προέδρου ότι η Τουρκία θα σταθεί στο πλευρό του Ιράν στις δύσκολες στιγμές που περνάει, στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα για την τουρκική στάση στο επόμενο διάστημα.

