Της Πηνελόπη Γκάλιου

Το νήμα της δημόσιας συζήτησης για τη θεσμοθέτηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών προτίθεται – επισήμως πλέον- να κόψει ο ίδιος ο πρωθυπουργός εντός των επόμενων ημερών, βάζοντας τέλος στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση μεταθέτει επ' αόριστον, την εν λόγω κοινωνική μεταρρύθμιση.

Το βήμα που αναμένεται να αξιοποιήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την εκκίνηση του διαλόγου, τοποθετούμενος για τις προθέσεις και τις στοχεύσεις του επί του φλέγοντος ζητήματος του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, πιθανότατα να είναι η εισήγησή του στην αυριανή – πρώτη για το 2024- συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, είτε διαφορετικά η συνέντευξη που αναμένεται να παραχωρήσει την Τετάρτη στην κρατική τηλεόραση.

Στόχος του Μεγάρου Μαξίμου και προσωπικά του πρωθυπουργού, είναι να βάλει το πλαίσιο της συζήτησης που θα οδηγήσει, μετά από δημόσια συζήτηση και διαβούλευση, στην κατάθεση της νομοθετικής ρύθμισης.

Να επικοινωνήσει τις βασικές αρχές που θα διέπουν το επικείμενο νομοσχέδιο, ακριβώς για να εκθέσει και να εξηγήσει στην κοινωνία τι πρόκειται να προωθηθεί, τις αναγκαιότητες που το επιβάλλουν, αλλά και να άρει τις όποιες επιφυλάξεις διατυπώνονται από μερίδα της κοινωνίας, είτε συντεταγμένα από τους κόλπους της Εκκλησίας, είτε από μερίδα γαλάζιων στελεχών, είτε από απλούς πολίτες που διατηρούν τις επιφυλάξεις τους.

Ειδικό βάρος στη δημόσια συζήτηση αναμένεται να δοθεί στο ζήτημα της τεκνοθεσίας, το οποίο φαίνεται να αποτελεί το μεγαλύτερο "αγκάθι" για τους αντιδρώντες.

Κρίσιμο κρίνεται – σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές- να διαχωριστεί το δικαίωμα της τεκνοθεσίας, το οποίο περιλαμβάνει την αναγνώριση των παιδιών σε ομόφυλες σχέσεις και την υιοθεσία, από το ζήτημα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, που περιλαμβάνει και την παρένθετη μητρότητα.

Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι με τη νομοθετική ρύθμιση θα δίνεται το "πράσινο φως" στην τεκνοθεσία, όχι όμως και στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η οποία με βάση την ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα μας, επιτρέπεται μόνο σε ετερόφυλα ζευγάρια ή σε μόνες γυναίκες, και εκτιμάται ότι αυτό το καθεστώς θα συνεχίσει να υφίσταται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Ηρώδου Αττικού, πέρα από της "κοινής λήψης" δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν σχεδόν μοιρασμένη την κοινή γνώμη για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, φτάνουν και μετρήσεις που "έτρεξε" όλο το προηγούμενο διάστημα το Μέγαρο Μαξίμου, οι οποίες φέρονται να αποτυπώνουν ότι το ζήτημα των γάμων ομοφύλων ενοχλεί το αποκαλούμενο "δεξιό" ακροατήριο, χωρίς ωστόσο να αποτελεί ένα ζήτημα που μεταβάλει την εκλογική του συμπεριφορά.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όλα τα δεδομένα τίθενται στο "ζύγι" της επικοινωνίας και της σαφούς και διεξοδικής επεξήγησης όλων των ζητημάτων που ανακύπτουν και προβληματίζουν με στόχο την άρση των προβληματισμών και των επιφυλάξεων.

Προς το παρόν το χρονοδιάγραμμα για το κάθε στάδιο της δημόσιας συζήτησης μέχρι αυτή να αποτυπωθεί στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή, δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί και τον τελευταίο λόγο επ' αυτού θα έχει ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

Επ' ουδενί όμως, όπως διαμηνύουν κυβερνητικές πηγές, δεν θα είναι επ' αόριστον και τα πάντα θα γίνουν με τη σειρά και στην κατάλληλα ώρα, επαναλαμβάνοντας εμφατικά την αμετακίνητη βούληση και δέσμευση του πρωθυπουργού να νομοθετηθεί ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών.

Ένα μήνυμα που φαίνεται να απευθύνεται και προς την αντιπολίτευση, η οποία σήμερα αναμένεται να "ρίξει το γάντι" προς την κυβέρνηση, καταθέτοντας στη Βουλή – όπως προανήγγειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης- πρόταση νόμου για την ισότητα στο γάμο, ενώ αντίστοιχη πρωτοβουλία θα αναλάβει και η Νέα Αριστερά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.