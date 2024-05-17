Μεταξύ ζωής και θανάτου δήλωσε Βίκτωρ Όρμπαν ότι βρίσκεται ο Σλοβάκος πρωθυπουργός, Ρόμπερτ Φίτσο, μετά την απόπειρα δολοφονίας του. Σήμερα αναμένεται να εξεταστεί από ιατρικό συμβούλιο η μεταφορά του στην πρωτεύουσα Μπρατισλάβα.

Ο Όρμπαν είπε ότι ακόμη και αν ο Φίτσο αναρρώσει, θα μείνει εκτός των καθηκόντων του για μήνες σε μια κρίσιμη στιγμή ενόψει των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα γίνουν στις αρχές του επόμενου μήνα.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια εκλογή που θα αποφασίσει όχι μόνο για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά μαζί με τις εκλογές στις ΗΠΑ μπορεί να καθορίσει την πορεία του πολέμου και της ειρήνης στην Ευρώπη», είπε ο Όρμπαν.

Ο Φίτσο και ο Όρμπαν επέκριναν και οι δύο τις προμήθειες όπλων της Δύσης στην Ουκρανία.

Ο Φίτσο παραμένει σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση και μπορεί να μιλήσει λίγο, δήλωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος της χώρας Πίτερ Πελεγκρίνι, μια ημέρα μετά από την απόπειρα δολοφονίας που προκάλεσε σοκ σε όλη την Ευρώπη.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ιατρικό συμβούλιο θα συγκληθεί τη Δευτέρα για να αξιολογήσει την κατάστασή του και να αποφασίσει εάν θα μπορούσε να μεταφερθεί από την κεντρική σλοβακική πόλη Μπάνσκα Μπίστριτσα στην Μπρατισλάβα, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό ιστότοπος aktuality.sk.

Η απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Σλοβάκου πρωθυπουργού είναι η πρώτη κατά Ευρωπαίου πολιτικού ηγέτη τα τελευταία 21 χρόνια και έχει προκαλέσει διεθνή καταδίκη. Πολιτικοί αναλυτές αναφέρουν ότι δείχνει ότι αυξάνεται το πολωμένο πολιτικό κλίμα τόσο στη Σλοβακία όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

