Νέα Αριστερά: Πανελλαδική συνεδρίαση στις 12-13 Ιανουαρίου και ιδρυτική συνδιάσκεψη τέλη Φεβρουαρίου

Προς την οργανωτική συγκρότηση της προχωρά η Νέα Αριστερά η οποία στις 12 και 13 Ιανουαρίου πραγματοποιεί στην Αθήνα, πανελλαδική συνεδρίαση στελεχών «με στόχο τον σχεδιασμό της οργανωτικής συγκρότησης της Νέας Αριστεράς, την επεξεργασία της ιδρυτικής της διακήρυξης και την προετοιμασία ιδρυτικής συνδιάσκεψης τέλη Φεβρουαρίου».

Όπως αναφέρουν πηγές της ΚΟ της Νέας Αριστεράς άμεσα θα υπάρξει στοχευμένη καμπάνια που θα καλεί σε συμμετοχή των πολιτών σε αυτή τη διαδικασία. Επισημαίνουν ότι έχουν προγραμματιστεί 80 εκδηλώσεις, «ενώ προχωρά η οργανωτική συγκρότηση πυρήνων υποστηρικτών της Νέας Αριστεράς με μεγάλη συμμετοχή και παρουσία ανθρώπων από όλο το φάσμα του προοδευτικού κόσμου». «Ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος είναι μήνες εντατικής εξόρμησης σε όλη την επικράτεια», λένε. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι «η Νέα Αριστερά είναι το νέο στην πολιτική ζωή της χώρας. Λέει αυτά που πιστεύει και πιστεύει αυτά που λέει. Έχει τρεις ξεκάθαρους στόχους -κοινωνική δικαιοσύνη, κλιματική δικαιοσύνη και την επανεκκίνηση της Δημοκρατίας- και θέλει να λειτουργήσει ως σημείο συνάντησης των αριστερών και προοδευτικών πολιτών που νιώθουν ότι η ηγεμονία της Δεξιάς οδηγεί την κοινωνία μας σε αδιέξοδο».

Επιπλέον, τον Ιανουάριο η Νέα Αριστερά θα εγκαινιάσει πανελλαδική καμπάνια για την ακρίβεια «που θα φανερώνει ότι ο πληθωρισμός της απληστίας είναι πολιτική επιλογή της ΝΔ και ότι υπάρχει διέξοδος από την ασφυκτική αυτή συνθήκη με συγκεκριμένα μέτρα και νομοθετικές πρωτοβουλίες». Παράλληλα, όπως έχει προαναγγείλει, η ΚΟ θα φέρει πρόταση για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών με πλήρη δικαιώματα -δηλαδή και το δικαίωμα στην τεκνοθεσία-, καθώς επίσης και πρόταση για τη στεγαστική κρίση «με αποφασιστικά μέτρα για την βραχυχρόνια μίσθωση, την golden visa και τη δυνατότητα μιας νέας πολιτικής που θα σπάσει τη φούσκα της αύξησης της τιμής και του ενοικίου των ακινήτων». Ακόμη, προγραμματίζει για το επόμενο διάστημα παρεμβάσεις για την επιστολική ψήφο με πρόταση για να ψηφίζουν οι πολίτες εκεί που ζουν και εργάζονται, ενώ επίσης «θα δώσει τη μάχη ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και θα ανοίξει την αναγκαία συζήτηση για τα φαινόμενα της νεανικής βίας που συνδέονται με τις σύγχρονες ανισότητες».

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η Νέα Αριστερά προχωρά το μετασχηματισμό της κοινοβουλευτικής της παρουσίας σε ένα «ευρύ πολιτικό και κοινωνικό ρεύμα μέσα στην ελληνική κοινωνία», υποστηρίζοντας ότι «τα πρώτα μηνύματα είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρα» και πως «η κρίση στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς οδηγεί τους προοδευτικούς πολίτες στην αναζήτηση μιας σύγχρονης, σοβαρής, πειστικής διεξόδου από τα πιεστικά προβλήματα της καθημερινότητας και απάντησης στην ηγεμονία της Δεξιάς».

Επισημαίνοντας την πρόσφατη επίσκεψη του Αλέξη Χαρίτση και της Πέτης Πέρκα στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας -που «εμπεριείχε τον ισχυρό συμβολισμό ότι η Νέα Αριστερά ξεκινά την πορεία της από εκεί που η κλιματική κρίση και οι κυβερνητικές ευθύνες οδήγησαν σε μια πρωτοφανή καταστροφή»-, προαναγγέλουν ότι η Νέα Αριστερά θα καταθέσει τις επόμενες μέρες επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό πάνω σε δύο άξονες. Πρώτον, την αποκατάσταση των ανθρώπων που νιώθουν ότι δεν έχουν μέλλον στον τόπο τους και, δεύτερον, το στρατηγικό σχέδιο ώστε η Θεσσαλία να μην ερημώσει, αλλά να αποτελέσει υπόδειγμα ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου. Ανάλογες περιοδείες έχουν προγραμματιστεί για την Εύβοια και τη Θράκη με επικεφαλής τον Αλέξη Χαρίτση, ενώ, όπως αναφέρουν, «εντείνεται η ζύμωση με τον χώρο της πολιτικής οικολογίας με ορίζοντα τις Ευρωεκλογές».

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως η Νέα Αριστερά εκτιμά ότι «υπάρχουν υπαρκτές δυνατότητες για μια νέα εποχή στην αριστερά και ευρύτερα στην αντι-δεξιά παράταξη στην Ελλάδα, υπάρχει πολιτικό κενό, κρίση και αδυναμία των παραδοσιακών σχηματισμών και η αγωνία εκατομμυρίων πολιτών για το αν αυτό που ζούμε είναι μονόδρομος». Σημειώνουν ότι «σε αυτήν την αγωνία, η Νέα Αριστερά θα απαντήσει με την πράξη της: δείχνοντας δηλαδή εντός και εκτός κοινοβουλίου ότι υπάρχει δυνατότητα για μια άλλη πολιτική με ριζοσπαστικές τομές που θα υπηρετούν τα υλικά συμφέροντα των πολλών. Για την κοινωνική δικαιοσύνη όπου την κρίση θα την επωμιστούν αυτοί που πλουτίζουν, την κλιματική δικαιοσύνη που είναι όρος για την επιβίωση της χώρας, την επανεκκίνηση της Δημοκρατίας, ώστε οι πολίτες να νιώθουν ότι τους αφορά και εξυπηρετεί τις ανάγκες και τα δικαιώματά τους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.