«Φρένο» αλλά όχι «όπισθεν» από την κυβέρνηση για τα ομόφυλα ζευγάρια

Της Πηνελόπης Γκάλιου

«Φρένο» στα σενάρια περί επίσπευσης της ψήφισης του νομοσχεδίου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, έβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας με δημοσιογράφους μετά την ορκωμοσία των νέων Υπουργών στο Προεδρικό Μέγαρο. «Μην βάζετε το κάρο μπροστά από το άλογο. Πρώτα θα εξηγήσουμε τι θέλουμε να κάνουμε και μετά θα μιλήσουμε για χρονοδιάγραμμα», είπε ο πρωθυπουργός, ακυρώνοντας τις φήμες και τα σενάρια που ήθελαν την επίσπευση των διαδικασιών ακόμη και μέχρι τον Φεβρουάριο.

Το κλίμα που διαμορφώθηκε όλο το τελευταίο διάστημα, σχετικά με αυτό το φλέγον κοινωνικό ζήτημα και το οποίο κλιμακώθηκε τις τελευταίες ημέρες, μεταξύ των υποστηρικτών και των επικριτών της νομοθετικής ρύθμισης, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, δεν άρεσε στο Μέγαρο Μαξίμου το οποίο, όπως άφησε να εννοηθεί ο πρωθυπουργός, θα είναι αυτό που θα ορίσει τους κανόνες της συζήτησης και της εξέλιξής της.

Άλλωστε, από την πρώτη στιγμή που ήρθε στο φως της δημοσιότητας η πρόθεση της κυβέρνησης να νομοθετήσει για τα ομόφυλα ζευγάρια, δια στόματος του ίδιου του πρωθυπουργού και της δέσμευσής του να λυθεί εντός της τετραετίας, δεν αφέθηκε κανέναν περιθώριο, περί του αντιθέτου και «οπισθοχώρησης». Αντιθέτως, με κάθε ευκαιρία, τόσο κυβερνητικές πηγές όσο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όποτε κλήθηκαν να απαντήσουν, διαβεβαίωναν περί της νομοθετικής πρωτοβουλίας, παραπέμποντας ωστόσο για το χρόνο στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα τόσο στο εσωτερικό της γαλάζιας παράταξης, όσο ακόμη και στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά και η καταγραφή των κοινωνικών αντιδράσεων για το ζήτημα, όπως αυτές αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις, έστειλαν το μήνυμα στην Ηρώδου του Αττικού ότι ο χρόνος δεν έχει φτάσει ακόμη και οι συνθήκες δεν ωρίμασαν όσο θα έπρεπε. Αποτέλεσμα, κάθε σκέψη για επίσπευση διαδικασιών και άμεση ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια προς το παρόν παγώνει. Όχι ως προς την ουσία και την νομοθέτηση, αλλά ως προς το χρόνο που αυτά θα προωθηθούν. Εξάλλου, ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει επαναλάβει κατά διαστήματα ότι "Ισχύει στο ακέραιο αυτό που έχω πει προεκλογικά και μετεκλογικά. Είναι ένα ζήτημα που μέσα σε αυτή την τετραετία, αυτή η κυβέρνηση θα το επιλύσει".

Παρότι κυβερνητικές πηγές επιμένουν να πιστεύουν ότι «η ελληνική κοινωνία είναι πολύ πιο έτοιμη και ώριμη», οι επιφυλάξεις που διατυπώνονται κατά καιρούς και εντάθηκαν το τελευταίο καιρό, οδήγησαν στο συμπέρασμα, ότι η συζήτηση πρέπει να γίνει πιο αναλυτική. Να εστιάσει αφενός στο γεγονός ότι πρόκειται για μια πραγματικότητα της ελληνικής κοινωνίας, στην οποία η πολιτεία και η νομοθετική εξουσία δεν μπορεί να «κλείνει τα μάτια» και από την άλλη, αναγνωρίζουν τις ενστάσεις και τις επιφυλάξεις που διατυπώνονται είτε από μέρος της κοινωνίας, είτε από την Εκκλησία, είτε από μερίδα γαλάζιων στελεχών και εξ αυτού είναι αποφασισμένοι να συζητήσουν διεξοδικά και εμπεριστατωμένα κάθε πτυχή που απασχολεί και διχάζει, και να άρουν όσο το δυνατόν περισσότερους ενδοιασμούς.

Στο ζύγι των αντιδράσεων ειδικό βάρος έχουν οι εσωκομματικές επιφυλάξεις στης γαλάζια παράταξη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και εκφράζοντας την προσωπική του άποψη – όπως είπε- έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς του συναδέρφους του, του Υπουργικού συμβουλίου, δηλώνοντας πως «όταν ανήκεις σε μία κυβέρνηση είναι καλό να στηρίζεις τις νομοθετικές πρωτοβουλίες» ενώ είναι πάγια η βούληση του Μεγάρου Μαξίμου πως οι ίδιοι οι βουλευτές και οι Υπουργοί πρέπει να είναι κοινωνοί των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης. Κατά συνέπεια και σε αυτό το πλαίσιο οι ζυμώσεις θα εντατικοποιηθούν ενώ ιδιαίτερο ρόλο θα παίξουν και οι λεπτομέρειες της ρύθμισης οι οποίες εκτιμάται ότι καθορίσουν και την τελική στάση.

Κομματική πειθαρχία πάντως, θεωρείται δεδομένο ότι δεν θα επιβληθεί για τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, ωστόσο επίσης είναι δεδομένο ότι το Μέγαρο Μαξίμου θέλει να ψηφιστεί η επίμαχη νομοθετική πρωτοβουλία με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πλειοψηφία, ανεξαρτήτως των θετικών ψήφων που αναμένεται να δώσουν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.

