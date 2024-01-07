Έως τον Φεβρουάριο στο Κογκρέσο το ελληνικό αίτημα για τα F35

Σε διάστημα τριών έως πέντε εβδομάδων με ορίζοντα τα τέλη Ιανουαρίου έως τα μέσα του Φεβρουαρίου θα εξεταστεί το ελληνικό αίτημα για τα F35 από το αμερικανικό Κογκρέσο, σύμφωνα με πηγή του ΣΚΑΊ.

Ειδικότερα, πηγή του ΣΚΑΪ που γνωρίζει τα όσα διημείφθησαν στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον κ. Μπλίνκεν το ελληνικό αίτημα για τα F35 θα εξεταστεί το αργότερο έως τα μέσα του Φεβρουαρίου.

Στο πλαίσιο αυτό θα δρομολογηθούν δύο βήματα: η αποστολή της επιστολής της αμερικανικής κυβέρνησης προς την ελληνική κυβέρνηση για την αποδοχή του αιτήματος για την αγορά των F35 και ταυτόχρονα προς την ολομέλεια του αμερικανικού Κογκρέσου προκειμένου να εγκρίνει τη διαδικασία της εκκίνησης.

Οι ίδιες πηγές είπαν στον ΣΚΑΊ ότι ο Άντονι Μπλινκεν δεν έκανε αναφορά σε χρονοδιάγραμμα κατά τη χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ωστόσο επισήμαναν ότι η φιλοσοφία της συζήτησης ήταν πως το ελληνικό αίτημα δεν μπορεί να περιμένει άλλο και θα προωθηθεί σύντομα.

Παράλληλα, η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στο ελληνικό αίτημα για τα F35 με τα F16 της Τουρκίας, αλλά η διαδικασία αφορά σε γραφειοκρατικά ζητήματα της αμερικανικής διοίκησης.

Ήδη από χθες μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης του πρωθυπουργού με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, κυβερνητικές πηγές ανέφεραν όταν ερωτήθηκαν για το ζήτημα των F35 ότι «η Ελλάδα, ως συνεπής και αξιόπιστος εταίρος και σύμμαχος, θα λάβει αυτά που έχουν συμφωνηθεί».

Το στίγμα της ταχείας δρομολόγησης του ελληνικού αιτήματος προς έγκριση στο αμερικανικό Κογκρέσο έδωσε και ο πρωθυπουργός χθες.

Ειδικότερα, ο κ. Μητσοτάκης αμέσως μετά τη συνάντηση δήλωσε «κάναμε μια συνολική επισκόπηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Επιβεβαιώσαμε ότι στο πλαίσιο του εξαιρετικού επιπέδου τους θα υπάρξουν περαιτέρω θετικά βήματα στον τομέα της αμυντικής συνεργασίας».

Από την πλευρά του ο Άντονι Μπλίνκεν αναχωρώντας από την Κρήτη για τον επόμενο σταθμό της περιοδείας του σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στον ρόλο της Ελλάδας ως του πλέον αξιόπιστου συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην περιοχή και ως του πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας εν μέσω δύο πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή.

