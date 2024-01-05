Νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια: Την επόμενη εβδομάδα ανοίγει τη συζήτηση ο Μητσοτάκης

Την αμέσως ερχόμενη εβδομάδα θα ανοίξει Κυριάκος Μητσοτάκης τη συζήτηση σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ και του Γιάννη Καντέλη. Ο πρωθυπουργός θα το κάνει αυτό είτε στο υπουργικό συμβούλιο της Τρίτης, ανοίγοντας το θέμα, είτε με κάποια άλλη αφορμή μέσα σε αυτές τις ημέρες.

Ζητούμενο για την κυβέρνηση είναι να γίνει ένας ευρύς διάλογος προκειμένου να καμφθούν οι αντιδράσεις, αντιδράσεις που υπάρχουν και στο εσωτερικό της, κυρίως στο θέμα της τεκνοθεσίας, δηλαδή υπό ποιους όρους τα ομόφυλα ζευγάρια θα μπορούν να υιοθετούν ή τι προβλήματα λύνει το νομοσχέδιο σήμερα, γιατί υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες οι οποίες έχουν υιοθετήσει κατ’ αυτόν τον τρόπο, είναι όμως ομόφυλα ζευγάρια, κι αν πάθει κάτι ο γονέας ο οποίος έχει υιοθετήσει ένα παιδί, τότε αυτό μένει ξεκρέμαστο.

Αυτά τα ζητήματα επιθυμεί να λύσει η κυβέρνηση με το σχετικό νομοσχέδιο, και αυτά θέλει να εξηγήσει πρωτίστως στην ελληνική κοινωνία.

Η στάση ΣΥΡΙΖΑ - Νέας Αριστεράς

Με τον Πρόεδρο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο επικοινώνησε ο Στέφανος Κασσελάκης προκειμένου να καταθέσουν εκ νέου το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο.

Η Νέα Αριστερά θα καταθέσει δική της νομοθετική πρόταση για τη νομική κατοχύρωση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών με πλήρη δικαιώματα και καλεί τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης να την υποστηρίξουν, δήλωσε από πλευράς του ο πρόεδρος της ΚΟ Αλέξης Χαρίτσης.

Πηγή: skai.gr

