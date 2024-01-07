Λογαριασμός
Μητσοτάκης: Θα επισκεφτεί αύριο με την Ευρωπαία Επίτροπο το υπουργείο Μετανάστευσης - Ομιλία για το μεταναστευτικό

Ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση με θέμα «Ευρωπαϊκές Λύσεις στην Κοινή Πρόκληση της Μετανάστευσης».

Μητσοτάκης

Με την Ευρωπαία Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων Ylva Johansson θα συναντηθεί αύριο, Δευτέρα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, (Δευτέρα) στις 11:30, θα επισκεφθεί το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, όπου θα έχει συνάντηση με την Ευρωπαία επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων Ίλβα Γιόχανσον και στη συνέχεια θα μιλήσει σε εκδήλωση με θέμα «Ευρωπαϊκές Λύσεις στην Κοινή Πρόκληση της Μετανάστευσης».

