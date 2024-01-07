Με την Ευρωπαία Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων Ylva Johansson θα συναντηθεί αύριο, Δευτέρα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, (Δευτέρα) στις 11:30, θα επισκεφθεί το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, όπου θα έχει συνάντηση με την Ευρωπαία επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων Ίλβα Γιόχανσον και στη συνέχεια θα μιλήσει σε εκδήλωση με θέμα «Ευρωπαϊκές Λύσεις στην Κοινή Πρόκληση της Μετανάστευσης».

Πηγή: skai.gr

