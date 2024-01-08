Στις πάγιες θέσεις του όσον αφορά τον γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών, επιμένει ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης, όπως ξεκαθάρισε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή Σήμερα.

Ο Μάκης Βορίδης έχει τονίσει ότι είναι κατά του γάμου και της τεκνοθεσίας των ομόφυλων ζευγαριών



Για να μην το κουράζουμε γιατί το λέμε και το ξαναλέμε... Ήμουν πολύ ξεκάθαρος στις θέσεις μου, ανέφερε ο κύριος Βορίδης. Σε μια κυβέρνηση η οποία είναι απολύτως συμπαγής, η οποία φέρνει αποτελέσματα στην οικονομία, στη μεταρρύθμιση του κράτους, στα εισοδήματα των πολιτών, στην άμυνα, στο μεταναστευτικό, καταλαβαίνω ότι η έλλειψη κακών ειδήσεων δημιουργεί ανάγκη διαιρέσεως, ζητημάτων.



Τα ζητήματα αυτά, όλα, τα χειρίζεται ο πρωθυπουργός… Δεν είναι σωστό να τον προκαταλαμβάνουμε, σημείωσε ο υπουργός Επικρατείας.



«Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να αγοράσει χρόνο» σχολίασε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου. Βάζει ένα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον εκλογικό υπολογισμό (ευρωεκλογές πριν ή μετά), φαίνεται ότι αγοράζει χρόνο. Έχει προφανώς εσωϋπουργικές αντιδράσεις. Είναι το υπουργικό συμβούλιο που εισηγείται και εγκρίνει το ν/σ και μετά κατατίθεται στη Βουλή επισήμανε η βουλευτής.



