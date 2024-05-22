Στην υπόθεση διαφθοράς στη ΔΟΥ Χαλκίδας αναφέρθηκε την Τετάρτη ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης.



«Δεν μπήκα στην πολιτική για να καλύπτω κλέφτες. Την αρχή αυτή τηρώ απαρέγκλιτα από την πρώτη στιγμή που μπήκα στην πολιτική και το ίδιο μήνυμα επαναλαμβάνω και σήμερα με αφορμή την υπόθεση στη ΔΟΥ Χαλκίδας» τονίζει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας.



«Η συστηματική δουλειά της ΕΛΑΣ, της ΑΑΔΕ και των δικαστικών αρχών αποδεικνύει την ισχυρή μας θέληση να συγκρουστούμε με κάθε μορφή παρανομίας ακόμα και αν αυτή πηγάζει στην ίδια τη Δημόσια Διοίκηση. Και είναι προφανές πως δεν θα σταματήσουμε εδώ. Θα συνεχίσουμε να μαχόμαστε ενάντια σε παραβατικές συμπεριφορές σε όλα τα επίπεδα και προς όλες τις κατευθύνσεις. Είτε μιλάμε για περιπτώσεις διαφθοράς, είτε για λαθρεμπόριο, είτε για άλλα οικονομικά εγκλήματα» επισημαίνει ο κ. Χατζηδάκης.

«Είναι δίκαιο πρωτίστως για τους πολίτες, αναγκαίο για την οικονομία, αλλά και βασική αποστολή της ίδιας της Κυβέρνησης» καταλήγει.

Μια πλούσια ζωή - με ταξίδια, χιλιάδες ευρώ και σπίτι με πισίνα - μέσω των εκβιασμών φέρεται ότι ζούσαν οι προϊστάμενοι (διευθύντρια και υποδιευθυντής) και υπάλληλοι της ΔΟΥ Χαλκίδας που συνελήφθησαν με την κατηγορία της διαφθοράς. Μάλιστα, η διευθύντρια φέρεται να είναι ο «εγκέφαλος» της οργάνωσης. Οι ίδιοι σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω με μετρητά, μετά από καταγγελία.

Προηγήθηκε καταγγελία σε βάρος δύο υπαλλήλων, οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, εκβίαζαν πολίτες και λάμβαναν χρηματικά ποσά, ώστε να μην μπλοκάρουν διαδικασίες επιστροφής χρημάτων σε δικαιούχους ή να μην εμφανίζουν τις οφειλές που έδιναν. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές η καταγγελία έγινε το Νοέμβριο του 2023 από πολίτη που εκβιάστηκε να δώσει 5.000 ευρώ για να μην μπλοκάρουν επιστροφή φόρου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.