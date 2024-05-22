Μια πλούσια ζωή - με ταξίδια, χιλιάδες ευρώ και σπίτι με πισίνα - μέσω των εκβιασμών φέρεται ότι ζούσαν οι προϊστάμενοι (διευθύντρια και υποδιευθυντής) και υπάλληλοι της ΔΟΥ Χαλκίδας που συνελήφθησαν με την κατηγορία της διαφθοράς. Μάλιστα, η διευθύντρια φέρεται να είναι ο «εγκέφαλος» της οργάνωσης. Οι ίδιοι σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω με μετρητά, μετά από καταγγελία.

Προηγήθηκε καταγγελία σε βάρος δύο υπαλλήλων, οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, εκβίαζαν πολίτες και λάμβαναν χρηματικά ποσά, ώστε να μην μπλοκάρουν διαδικασίες επιστροφής χρημάτων σε δικαιούχους ή να μην εμφανίζουν τις οφειλές που έδιναν. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές η καταγγελία έγινε το Νοέμβριο του 2023 από πολίτη που εκβιάστηκε να δώσει 5.000 ευρώ για να μην μπλοκάρουν επιστροφή φόρου.

Η εγκληματική οργάνωση που αποτελούταν τόσο από τους 5 εφοριακούς υπαλλήλους όσο και από δύο ιδιώτες (λογιστές – διεκπεραιωτές), εξαρθρώθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη 21 Μαΐου 2024, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν τα συνολικά 7 μέλη της - εκ των οποίων οι 5 υπάλληλοι και οι 2 ιδιώτες - ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 6 άτομα.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, παράβαση καθήκοντος, εκβίαση και απόπειρα αυτής κατ’ επάγγελμα, δωροδοκία υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση και όπλα.

Με απόφαση που υπέγραψε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, οι συλληφθέντες υπάλληλοι της ΑΑΔΕ τέθηκαν σε προσωρινή αργία ενώ διατάχθηκε και πειθαρχική έρευνα.

Πώς δρούσαν - «Εγκέφαλος» η προϊσταμένη

Ό πως προέκυψε, τουλάχιστον από το Νοέμβριο του 2023, τα μέλη των οργανώσεων προέβαιναν σε διευκολύνσεις, παραλείψεις ή πράξεις διαδικασιών εφοριακής αρμοδιότητας που αναφέρεται στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα ως υπαλλήλου, καθώς και σε εκμεταλλεύσεις επιχειρήσεων, εκμεταλλεύονται την ιδιότητά τους, απαιτώντας χρηματικά ποσά. αντίτιμο, ώστε να διεκπεραιωθούν φορολογικές τους εκκρεμότητες.

Η αρχηγός της οργάνωσης, η προϊσταμένη των υπαλλήλων, είχε αναλάβει τον συντονισμό της λήψης και τη διανομή στα υπόλοιπα μέλη των χρηματοοικονομικών ποσών. Παράλληλα, εξασφάλιζε κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες, για τη συνέχιση της εγκληματικής τους δράσης, ενώ επικοινωνούσε με την υποομάδα.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, εντοπίστηκε πολίτης που εισήλθε σε κτήριο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), κρατώντας φάκελο, ο οποίος βρέθηκε στην κατοχή υπαλλήλου και περιείχε το ποσό των -10.000- ευρώ .

Τι βρέθηκαν στις έρευνες

Σε επακόλουθες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, οχήματα, καθώς και στην κατοχή των κατηγορουμένων, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το συνολικό χρηματικό ποσό των -78.795- ευρώ,

-10- κινητές τηλεφωνικές συσκευές,

-4- σημειωματάρια με χειρόγραφες σημειώσεις,

πλήθος φωτοαντιγράφων εφοριακών υποθέσεων και

δίκαννο κυνηγετικό όπλο, για το οποίο δεν υπήρχε άδεια κατοχής.

Από τις έως τώρα έρευνες, έχουν εξιχνιαστεί -17- περιπτώσεις εκβιασμών, από την οργάνωση της οργάνωσης αποκόμισε παράνομο όφελος ύψους -95.600- ευρώ, σε διάστημα τριών μηνών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Κ. Χατζηδάκης: Δεν μπήκα στην πολιτική για να καλύπτω κλέφτες

«Δεν μπήκα στην πολιτική για να καλύπτω κλέφτες. Την αρχή αυτή τηρώ απαρέγκλιτα από την πρώτη στιγμή που μπήκα στη πολιτική και το ίδιο μήνυμα επαναλαμβάνω και σήμερα με αφορμή την υπόθεση στη ΔΟΥ Χαλκίδας, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης και πρόσθεσε:

«Η συστηματική δουλειά της ΕΛΑΣ, της ΑΑΔΕ και των δικαστικών αρχών αποδεικνύει την ισχυρή μας θέληση να συγκρουστούμε με κάθε μορφή παρανομίας ακόμα και αν αυτή πηγάζει στην ίδια την Δημόσια Διοίκηση. Και είναι προφανές πως δεν θα σταματήσουμε εδώ. Θα συνεχίσουμε να μαχόμαστε ενάντια σε παραβατικές συμπεριφορές σε όλα τα επίπεδα και προς όλες τις κατευθύνσεις. Είτε μιλάμε για περιπτώσεις διαφθοράς, είτε για λαθρεμπόριο, είτε για άλλα οικονομικά εγκλήματα. Είναι δίκαιο πρωτίστως για τους πολίτες, αναγκαίο για την οικονομία, αλλά και βασική αποστολή της ίδιας της Κυβέρνησης».

Γ. Πιτσιλής: «Αυτονόητα αδιαπραγμάτευτη η μηδενική ανοχή μας στη διαφθορά»

Με αφορμή την υπόθεση διαφθοράς, με εμπλεκόμενους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Από την πρώτη στιγμή, που ενημερωθήκαμε για το περιστατικό, βρισκόμαστε - όπως πάντα - σε σχέση και στενή συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, παρέχοντας κάθε χρήσιμο στοιχείο για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Αυτό κάνουμε και με το σύνολο των διωκτικών και δικαστικών αρχών για την υποβοήθηση ερευνών σε υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος, φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και διαφθοράς.

Η μηδενική μας ανοχή είναι αυτονόητα αδιαπραγμάτευτη σε κάθε μορφή παραβατικότητας, από όπου και αν προέρχεται.

Το ίδιο και η τήρηση του νόμου, τόσο από τους πολίτες, όσο και από το σύνολο των εργαζομένων της ΑΑΔΕ.

Συνεχίζουμε να υπηρετούμε πιστά το δημόσιο συμφέρον, θωρακίζοντας τους πολίτες, την οικονομία και την κοινωνία από κάθε είδους παραβατικές και εγκληματικές δραστηριότητες.»

