Mικρή αρκούδα, ηλικίας περίπου έξι μηνών, απεγκλώβισε το πρωί από τον προαύλιο χώρο ξενοδοχείου το δασαρχείο Καστοριάς, σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ». Το αρκουδάκι έχασε τον προσανατολισμό του και εγκλωβίστηκε μέσα στον προαύλιο χώρο του ξενοδοχείου. Οι περίοικοι ειδοποίησαν το δασαρχείο Καστοριάς, τα στελέχη του οποίου βρέθηκαν άμεσα στο σημείο, μαζί με στελέχη της «Καλλιστώ», στο πλαίσιο της λειτουργίας της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης.

Λίγες ώρες νωρίτερα, διερχόμενοι πολίτες είχαν δει το έξι μηνών αρκουδάκι μαζί με τη μητέρα του στο δάσος. Έτσι, κρίθηκε σκόπιμο το μικρό αρκουδάκι να απεγκλωβιστεί και να απωθηθεί προς το βουνό, ώστε να επανασυνδεθεί με τη μητέρα του, η οποία βρισκόταν στην περιοχή. Υπενθυμίζεται πως αυτή την περίοδο οι μητέρες αρκούδες μαζί με τα μικρά τους, είναι αρκετά πιθανό να εμφανιστούν κοντά σε περιοχές με ανθρώπινη δραστηριότητα, καθώς αναζητούν φαγητό σε οπωροφόρα δέντρα.

«Οι μητέρες αρκούδες είναι υπερπροστατευτικές με τα μικρά τους. Για αυτόν τον λόγο, σε περίπτωση που συναντήσουμε μόνο του ένα μικρό αρκουδάκι, δεν το πλησιάζουμε, καθώς είναι πολύ πιθανό η μητέρα του να βρίσκεται κοντά και να νιώσει απειλή από την ανθρώπινη παρουσία. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως αν μια αρκούδα βρεθεί στον δρόμο μας, μένουμε ψύχραιμοι/ες, δεν φωνάζουμε και δεν προσπαθούμε να την τρομάξουμε. Απομακρυνόμαστε ήρεμα, δίνοντας χώρο στην αρκούδα να συνεχίσει τη διαδρομή της. Δεν πετάμε σε καμία περίπτωση κλαδιά, πέτρες ή άλλα αντικείμενα, καθώς θα εκλάβει την πράξη αυτή ως απειλή. Σε περίπτωση που εντοπίσουμε μια αρκούδα να κινείται πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή, ειδοποιούμε το δασαρχείο και το αστυνομικό τμήμα της περιοχής» επισημαίνει σε σημερινή ανακοίνωσή της η «Καλλιστώ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

