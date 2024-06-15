Δύο νέα περιστατικά που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους απασχόλησαν τις αστυνομικές αρχές της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, μία 54χρονη υπεύθυνη ενός μπαρ στη Σητεία συνελήφθη χθες (Παρασκευή 14/6) το βράδυ από αστυνομικούς του ΑΤ Σητείας, καθώς σε έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικους.

Σε έλεγχο σε άλλο μπαρ επίσης στη Σητεία, συνελήφθησαν οι 3 ιδιοκτήτες, καθώς επιτρεπόταν και εκεί, η κατανάλωση αλκοόλ σε ανήλικους, μάλιστα μέσα στην επιχείρηση βρέθηκε μία 17χρονη, η οποία ένιωσε έντονη αδιαθεσία και διεκομίσθη στο νοσοκομείο της πόλης για τις α' βοήθειες.

Σύμφωνα με το ekriti.gr, κάθε Σαββατοκύριακο το ΕΚΑΒ στην κυριολεξία δεν προλαβαίνει τις κλήσεις για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, από τη μία άκρη του νησιού έως την άλλη, και σε πολλές περιπτώσεις τα περιστατικά αφορούν σε ανήλικους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.