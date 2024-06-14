Η ώρα της απολογίας έφθασε για τον 37χρονο καθ’ ομολογία δολοφόνο της 11χρονης Βασιλικής, καθώς σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον της Ανακρίτριας Ηλείας και να απολογηθεί για τις βαρύτατες κατηγορίες που του έχουν αποδοθεί από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Σε βάρος του 37χρονου, που σκότωσε την ανιψιά του το βράδυ της περασμένης Κυριακής, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας με δόλο, της απόπειρας βιασμού ανηλίκου, της αρπαγής ανηλίκου, της οπλοχρησίας και της οπλοφορίας.

Θυμίζουμε πως την περασμένη Τρίτη ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ηλείας κ. Μιχαήλος μετέβη στο κτίριο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας για να ασκήσει την ποινική δίωξη στον 37χρονο, καθώς η μεταγωγή του στο Δικαστικό Μέγαρο Πύργου ματαιώθηκε λόγω των επεισοδίων που ξέσπασαν, όταν συγγενείς του αδικοχαμένου κοριτσιού και πολίτες προσπάθησαν να επιτεθούν στον κατηγορούμενο.

Για το λόγο αυτό μάλιστα και με γνώμονα την ασφαλή διεξαγωγή της ανάκρισης, μέχρι και χθες το βράδυ δεν είχε γίνει ακόμα γνωστό το αν η απολογητική διαδικασία θα λάβει χώρα στο Δικαστικό Μέγαρο Πύργου ή αν η Ανακρίτρια Ηλείας και ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ηλείας μεταβούν στην αστυνομική διεύθυνση, προς αποφυγή νέων εντάσεων.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως περισσότεροι από 20 δικηγόροι του Πρωτοδικείου Ηλείας που διορίστηκαν, έχουν αρνηθεί να παρασταθούν στην κύρια ανάκριση ως συνήγοροι υπεράσπισης του δράστη, οπότε παραμένει ερωτηματικό αν θα απολογηθεί με την παρουσία ή χωρίς δικηγόρου.

Πηγή: skai.gr

