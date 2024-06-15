Συνολικά 135.000 ευρώ επιχείρησαν να αποσπάσουν από τρεις ηλικιωμένους σε περιοχή της Ημαθίας, απατεώνες προσποιούμενοι τους γιατρούς και ισχυριζόμενοι ότι συγγενικό πρόσωπο των ατόμων έχει τραυματιστεί και χρειάζονται τα χρήματα για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Το εγχείρημά τους αποκαλύφθηκε όταν, κατόπιν άμεσης κινητοποίησης των αστυνομικών του τμήματος Ασφάλειας Νάουσας, συνελήφθη ένας άντρας που είχε μεταβεί στο σπίτι ηλικιωμένης γυναίκας για να παραλάβει χρήματα.

Λίγο νωρίτερα, συνεργός του είχε ζητήσει από τη γυναίκα το χρηματικό ποσό των 45.000 ευρώ για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση συγγενής της. Τελικά κατάφεραν να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ, το οποίο παρέλαβε ο συλληφθείς από το σπίτι της. Το ποσό, που βρέθηκε στην κατοχή του συλληφθέντος, επιστράφηκε στην παθούσα. Επίσης, κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς και όχημα που χρησιμοποιούσε για την παράνομη δραστηριότητά του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι το τελευταίο διήμερο, οι δύο άντρες προσπάθησαν με τον ίδιο τρόπο να εξαπατήσουν άλλους δύο ηλικιωμένους στην ίδια περιοχή, ζητώντας τους συνολικά 90.000 ευρώ, χωρίς ωστόσο να το καταφέρουν. Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται, τόσο για την ταυτοποίηση άγνωστων συνεργών τους, όσο και για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.



Συμβουλές της αστυνομίας για την αποφυγή εξαπάτησης

Με αφορμή τα περιστατικά αυτά, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, συνιστά στους πολίτες:

Να μην εμπιστευονται αγνώστους, που προσπαθούν να τους πείσουν τηλεφωνικά να τους δώσουν χρήματα, λόγω επείγουσας ανάγκης συγγενικού - φιλικού σας προσώπου.

Να μην κάνουν οποιαδήποτε ενέργεια, χωρίς πρώτα να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το συγκεκριμένο πρόσωπο προς επιβεβαίωση.

Να μην πείθονται αν οι δράστες τους δώσουν στο τηλέφωνο τον υποτιθέμενο συγγενή τους.

Να χρησιμοποιούν άλλη τηλεφωνική συσκευή για την επικοινωνία με το οικείο τους πρόσωπο, καθώς ενδέχεται οι δράστες να βρίσκονται ακόμη στη «γραμμή».

Να μη δέχονται οποιαδήποτε συνάντηση - ραντεβού με αγνώστους και να δηλώσουν ότι δεν πρόκειται να δώσουν χρήματα.

Να έχουν πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, νοσοκομεία, συγγενείς κ.λπ.).

Να ενημερώνουν πάντα την αστυνομία, ακόμα και στην περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος τους.

Περισσότερες συμβουλές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη / Χρήσιμες συμβουλές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.