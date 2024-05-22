Με την κατηγορία της διαφθοράς συνελήφθησαν σήμερα η διευθύντρια και υπάλληλος της ΔΟΥ Χαλκίδας σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω με μετρητά, μετά από καταγγελία η διευθύντρια, ο υποδιευθυντής και 5 υπάλληλοι της ΔΟΥ Χαλκίδας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Οι κατηγορούμενοι οδηγούνται στα δικαστήρια Χαλκίδας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, αποτελούμενη από εφοριακούς υπαλλήλους και ιδιώτες, που δραστηριοποιούνταν σε διευκολύνσεις, πράξεις ή παραλείψεις διαδικασιών, εφοριακής αρμοδιότητας, καθώς και σε εκβιάσεις επιχειρήσεων, προκειμένου να λάβουν χρηματικά ποσά. ποσά.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης αστυνομική επιχείρηση χθες, Τρίτη 21 Μαΐου 2024, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά - 7- μέλη της, εκ των οποίων -5- υπάλληλοι και -2- ιδιώτες, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα -6- άτομα .

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, παράβαση καθήκοντος, εκβίαση και απόπειρα αυτής κατ' επάγγελμα, δωροδοκία υπαλλήλου κατ' εξακολούθηση και όπλα.

Προηγήθηκε καταγγελία σε βάρος δύο υπαλλήλων, οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτούσαν και λάμβαναν χρηματικά ποσά, ώστε να μην μπλοκάρουν διαδικασίες επιστροφής χρημάτων σε δικαιούχους.

Πώς δρούσαν

Στο πλαίσιο της έρευνας, κατά την οποία αξιοποιήθηκαν ειδικές ανακριτικές τεχνικές και στοιχεία που προέκυψαν από την αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριακών και προανακριτικών δεδομένων, προέκυψε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, αποτελούμενη από υπαλλήλους και ιδιώτες (λογιστές – διεκπεραιωτές), ιεραρχικά δομημένα και με διακριτούς ρόλους, καθώς και μιας υποομάδας, αποτελούμενη από δύο μέλη.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, τουλάχιστον από το Νοέμβριο του 2023, τα μέλη των οργανώσεων προέβαιναν σε διευκολύνσεις, παραλείψεις ή πράξεις διαδικασιών εφοριακής αρμοδιότητας που αναφέρεται στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα ως υπαλλήλου, καθώς και σε εκμεταλλεύσεις επιχειρήσεων, εκμεταλλεύονται την ιδιότητά τους, απαιτώντας χρηματικά ποσά. αντίτιμο, ώστε να διεκπεραιωθούν φορολογικές τους εκκρεμότητες.

Όπως προέκυψε, η αρχηγός της οργάνωσης, η προϊσταμένη των υπαλλήλων, είχε αναλάβει τον συντονισμό της λήψης και τη διανομή στα υπόλοιπα μέλη των χρηματοοικονομικών ποσών. Παράλληλα, εξασφάλιζε κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες, για τη συνέχιση της εγκληματικής τους δράσης, ενώ επικοινωνούσε με την υποομάδα.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, εντοπίστηκε πολίτης που εισήλθε σε κτήριο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), κρατώντας φάκελο, ο οποίος βρέθηκε στην κατοχή υπαλλήλου και περιείχε το ποσό των -10.000- ευρώ .

Τι βρέθηκαν στις έρευνες

Σε επακόλουθες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, οχήματα, καθώς και στην κατοχή των κατηγορουμένων, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το συνολικό χρηματικό ποσό των -78.795- ευρώ,

-10- κινητές τηλεφωνικές συσκευές,

-4- σημειωματάρια με χειρόγραφες σημειώσεις,

πλήθος φωτοαντιγράφων εφοριακών υποθέσεων και

δίκαννο κυνηγετικό όπλο, για το οποίο δεν υπήρχε άδεια κατοχής.

Από τις έως τώρα έρευνες, έχουν εξιχνιαστεί -17- περιπτώσεις εκβιασμών, από την οργάνωση της οργάνωσης αποκόμισε παράνομο όφελος ύψους -95.600- ευρώ, σε διάστημα τριών μηνών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Γ. Πιτσιλής: «Αυτονόητα αδιαπραγμάτευτη η μηδενική ανοχή μας στη διαφθορά»

Με αφορμή την υπόθεση διαφθοράς, με εμπλεκόμενους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Από την πρώτη στιγμή, που ενημερωθήκαμε για το περιστατικό, βρισκόμαστε - όπως πάντα - σε σχέση και στενή συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, παρέχοντας κάθε χρήσιμο στοιχείο για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Αυτό κάνουμε και με το σύνολο των διωκτικών και δικαστικών αρχών για την υποβοήθηση ερευνών σε υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος, φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και διαφθοράς.

Η μηδενική μας ανοχή είναι αυτονόητα αδιαπραγμάτευτη σε κάθε μορφή παραβατικότητας, από όπου και αν προέρχεται.

Το ίδιο και η τήρηση του νόμου, τόσο από τους πολίτες, όσο και από το σύνολο των εργαζομένων της ΑΑΔΕ.

Συνεχίζουμε να υπηρετούμε πιστά το δημόσιο συμφέρον, θωρακίζοντας τους πολίτες, την οικονομία και την κοινωνία από κάθε είδους παραβατικές και εγκληματικές δραστηριότητες.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.