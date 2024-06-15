Τα σημερινά ματς του ευρωπαϊκού όπως ποτέ άλλοτε στα καταστήματα ΟΠΑΠ

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Σου φαίνεται μακριά η Γερμανία; Μπορείς να ζήσεις όλη την εμπειρία του Ευρωπαϊκού σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ​. Η μεγάλη διοργάνωση ξεκίνησε χθες με τον αγώνα Γερμανία-Σκωτία και θα ολοκληρωθεί μετά από ένα μήνα με τον τελικό της 14ης Ιουλίου. Οι σπουδαίες ποδοσφαιρικές βραδιές του Ευρωπαϊκού μένουν αξέχαστες στα καταστήματα ΟΠΑΠ που προσφέρουν τις καλύτερες αποδόσεις που έγιναν ποτέ από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.

Ο δεύτερος αγώνας του ομίλου της Γερμανίας και οι αγορές του Πάμε Στοίχημα με ενισχυμένες αποδόσεις* από τον πρώτο όμιλο/

Ουγγαρία-Ελβετία (Σάββατο 15/6, 16:00)

- Σκορ πολλαπλών επιλογών: 1-2,1-3,1-4

- Ακριβές Σκορ: 0-1

- Ντόμινικ Σζόμποσλαι να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή

- Χερντάν Σακίρι να σκοράρει πρώτος

H μεγάλη μάχη στον δεύτερο όμιλο

Ισπανία, Ιταλία, Κροατία και Αλβανία διεκδικούν την πρόκριση στον επόμενο γύρο σε έναν ιδιαιτέρως απαιτητικό όμιλο που είναι ανοιχτός σε όλα τα σενάρια. Οι δύο πρώτες του ομίλου παίρνουν απευθείας την πρόκριση όπως και οι 4 καλύτερες τρίτες της φάσης των ομίλων.

Δείτε τις αγορές ενισχυμένων αποδόσεων* για τους αγώνες του δεύτερου ομίλου:

Ισπανία-Κροατία (Σάββατο 15/6, 19:00)

- Σκορ πολλαπλών επιλογών: 1-0,2-0,3-0

- Ακριβές Σκορ: 2-1

- Αντρέι Κράμαριτς να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή

- Άλβαρο Μοράτα να σκοράρει πρώτος

Ιταλία-Αλβανία (Σάββατο 15/6, 22:00)

- Σκορ πολλαπλών επιλογών: 1-0,2-0,3-0

- Ακριβές Σκορ: 2-1

- Αρμάντο Μπρόγια να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή

- Φεντερίκο Κιέζα να σκοράρει πρώτος

Όλη η δράση του Ευρωπαϊκού στην ειδική ενότητα στο Opapstore app

Τα πάντα για το Ευρωπαϊκό θα τα βρείτε στην νέα ειδική ενότητα από το Πάμε Στοίχημα μέσω του opapstore app.

Όλοι οι αγώνες, ειδικά στοιχήματα, μακροχρόνιες αγορές και όλα τα στατιστικά για το Ευρωπαϊκό στη νέα ειδική ενότητα στο opapstore app.​

Football Party με καθημερινές προσφορές από το ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις*

Το Ευρωπαϊκό αρχίζει σήμερα και ο μήνας των αποστολών ξεκινά στα καταστήματα ΟΠΑΠ, με καθημερινές προσφορές* και μεγάλες επιβραβεύσεις να έρχονται από το ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις στο opapstore app. Με το Πάμε Στοίχημα σε ρόλο οικοδεσπότη, οι πελάτες των καταστημάτων ΟΠΑΠ θα ζήσουν μια μοναδική ποδοσφαιρική εμπειρία, γεμάτη συγκινήσεις και ατέλειωτη δράση.

Στο Ευρωπαϊκό, όσοι έχουν την εφαρμογή στο κινητό τους, μπορούν να ξεκλειδώνουν τις καθημερινές αποστολές του προγράμματος πιστότητας «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις», όπου τους περιμένουν αποστολές, εκπλήξεις και δώρα*.

Το Football Party του ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις (ημερολόγιο προσφορών & αποστολών) έρχεται μέσω του opapstore app και αλλάζει τον τρόπο διασκέδασης στα καταστήματα ΟΠΑΠ, με τους χρήστες της εφαρμογής να απολαμβάνουν τα παιχνίδια του Ευρωπαϊκού με ατελείωτη δράση και επιβράβευση.

Περισσότερες πληροφορίες για το Football Party του ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις (το ημερολόγιο καθημερινών προσφορών) μπορείτε να βρείτε μέσα από το opapstore app ή σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ.

