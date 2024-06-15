Παράδοση – Παραλαβή στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η τελετή παράδοσης - παραλαβής ανάμεσα στον απελθόντα Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Παππά και τον νέο Υφυπουργό Στέφανο Γκίκα.

Αφού ολοκληρώθηκε η τελετή παράδοσης - παραλαβής, ο απελθών Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Παππάς, ανέφερε τα εξής:

«Εύχομαι καλή θητεία και κάθε επιτυχία στον νέο Υφυπουργό Στέφανο Γκίκα, ο οποίος εκτός από φίλος και καλός συνάδελφος, εκλέγεται στην Κέρκυρα, μία νησιωτική περιοχή και είχαμε όλους αυτούς τους μήνες μία άριστη επικοινωνία και συνεργασία. Εύχομαι επίσης καλή και παραγωγική θητεία στη νέα κυβέρνηση.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, για την τιμή που μου έκανε, δίνοντάς μου τη δυνατότητα, να προσφέρω στα νησιά μας και να υπερασπιστώ τα συμφέροντα και τα δίκαια αιτήματα των νησιωτών μας. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου στο Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, προσπάθησα να αναδείξω περισσότερο, μέσω του θεσμού των "Περιφερειακών Διαλόγων", που εμπνευστήκαμε με τους συνεργάτες μου, ζητήματα νησιωτικότητας που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι σε όλα τα νησιά.

Είμαι υπερήφανος που δώσαμε μόνιμη λύση στο στεγαστικό πρόβλημα των στελεχών του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ στο ακριτικό Καστελόριζο, χαράσσοντας έτσι την οδό, για ανάλογες μελλοντικές παρεμβάσεις. Παράλληλα, δρομολογήσαμε την εξεύρεση λύσεων, για το μείζον ζήτημα της λειψυδρίας στη νησιωτική χώρα.

Ως νησιώτης και Δωδεκανήσιος, θα συνεχίσω να τιμώ την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου, που κράτησαν όρθια τη ΝΔ και την ανέδειξαν πρώτη δύναμη και στις πρόσφατες Ευρωεκλογές, προσφέροντας με όλες τις δυνάμεις μου.

Ακολούθως, ο νέος Υφυπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Ευχαριστώ από καρδιάς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την τιμή που μου έκανε να με ορίσει Υφυπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.

Θα καταβάλω το μέγιστο των δυνατοτήτων μου για την προώθηση του κυβερνητικού έργου σε ό,τι αφορά στη νησιωτικότητα, στα μικρά νησιά, στα μεγαλύτερα νησιά, στις ανάγκες των νησιών μας σε Αιγαίο και Ιόνιο.

Παραλαμβάνω σήμερα τη σκυτάλη από ένα πολύ δραστήριο πολιτικό στέλεχος, Βουλευτή, Υφυπουργό, τον Γιάννη Παππά, που αφήνει μια σημαντική παρακαταθήκη και στον οποίο εύχομαι υγεία και καλή προσωπική επιτυχία.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι κρίσιμο για την Πατρίδα μας, κρίσιμο για τα νησιά μας και στο πλαίσιο αυτό, με την πολύ καλή συνεργασία με τον καταξιωμένο Υπουργό Χρήστο Στυλιανίδη θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε το κυβερνητικό πρόγραμμα στον καλύτερο δυνατό βαθμό.

Για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και βεβαίως - σε πιο προσωπικό τόνο - τους πολίτες της Κέρκυρας, των Παξών και των Διαποντίων Νήσων που με την ψήφο τους, αναδεικνύοντάς με επί χρόνια Βουλευτή, είμαι εδώ σήμερα.

Σας ευχαριστώ.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.