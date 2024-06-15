Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η επιστροφή του Φρανσουά Ολάντ: Υποψήφιος βουλευτής με τον συνασπισμό της γαλλικής Αριστεράς

O πρώην πρόεδρος της Γαλλίας θα είναι υποψήφιος βουλευτής με το νέο Λαϊκό Μέτωπο

Φρανσουά Ολάντ

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα είναι υποψήφιος βουλευτής με το νέο Λαϊκό Μέτωπο, τη σύμπραξη των κομμάτων της Αριστεράς ενόψει των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία.

Σύμφωνα με εφημερίδα της περιοχής της πόλης Τουλ, στην οποία ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας είχε διατελέσει δήμαρχος με το Σοσιαλιστικό κόμμα, ο Φρανσουά Ολάντ θα κατέλθει υποψήφιος στις εκλογές της 30ής Ιουνίου.

Πριν δύο ημέρες, τα κόμματα της Αριστεράς ανακοίνωσαν τη δημιουργία ενός «νέου Λαϊκού Μετώπου», ενόψει των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία, ενώ την επίτευξη της συμφωνίας χαιρέτησε, μεταξύ άλλων, ο Φρανσουά Ολάντ. 

Ερωτηθείς αν θα ενδιαφερόταν ο ίδιος να αναλάβει την πρωθυπουργία μετά τις βουλευτικές εκλογές, ανέφερε ότι στην παρούσα φάση της ιστορίας της Γαλλίας αυτό που διακυβεύεται δεν είναι η πορεία προσώπων αλλά η πορεία της ίδιας της χώρας, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι στον χώρο της Αριστεράς υπάρχουν πολλά πρόσωπα που θα μπορούσαν να αναλάβουν την πρωθυπουργία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γαλλία Εκλογές στη Γαλλία εκλογές
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
123 0 Bookmark