Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα είναι υποψήφιος βουλευτής με το νέο Λαϊκό Μέτωπο, τη σύμπραξη των κομμάτων της Αριστεράς ενόψει των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία.

🇫🇷 FLASH - IL EST DE RETOUR… L'ex-président François Hollande est candidat aux élections législatives en Corrèze sous la bannière du #NouveauFrontPopulaire. (La Montagne) pic.twitter.com/LTej9PYpsw June 15, 2024

Σύμφωνα με εφημερίδα της περιοχής της πόλης Τουλ, στην οποία ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας είχε διατελέσει δήμαρχος με το Σοσιαλιστικό κόμμα, ο Φρανσουά Ολάντ θα κατέλθει υποψήφιος στις εκλογές της 30ής Ιουνίου.

Πριν δύο ημέρες, τα κόμματα της Αριστεράς ανακοίνωσαν τη δημιουργία ενός «νέου Λαϊκού Μετώπου», ενόψει των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία, ενώ την επίτευξη της συμφωνίας χαιρέτησε, μεταξύ άλλων, ο Φρανσουά Ολάντ.

Ερωτηθείς αν θα ενδιαφερόταν ο ίδιος να αναλάβει την πρωθυπουργία μετά τις βουλευτικές εκλογές, ανέφερε ότι στην παρούσα φάση της ιστορίας της Γαλλίας αυτό που διακυβεύεται δεν είναι η πορεία προσώπων αλλά η πορεία της ίδιας της χώρας, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι στον χώρο της Αριστεράς υπάρχουν πολλά πρόσωπα που θα μπορούσαν να αναλάβουν την πρωθυπουργία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

