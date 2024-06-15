Την αποκατάσταση, στερέωση και ανάδειξη του συγκροτήματος των Ανατολικών Θερμών, που εντάσσεται στο μνημειακό σύνολο της δυτικής πόλης των Δελφών, έχει συμπεριλάβει το υπουργείο Πολιτισμού στον συνολικό σχεδιασμό του για τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, οι μελέτες - αρχιτεκτονική, στατική, συντήρησης των ψηφιδωτών δαπέδων και προσβασιμότητας - που εκπονήθηκαν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος, έτυχαν της ομόφωνης θετικής γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Το λουτρικό συγκρότημα ήταν ιδιαίτερα διακοσμημένο. Όλες οι αίθουσές του είχαν ψηφιδωτά δάπεδα με γεωμετρικά μοτίβα και πιθανότατα μαρμάρινες επενδύσεις. Εξωτερικά των θερμών γινόταν η καύση της βιομάζας για τη θέρμανση των αιθουσών.

«Ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών - εγγεγραμμένος στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNΕSCO - βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του υπουργείου Πολιτισμού», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Όπως συνέχισε, «ήδη είναι σε εξέλιξη το έργο στερέωσης των βράχων πάνω από το Γυμνάσιο, προϋπολογισμού άνω των 7.000.000 ευρώ από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Το συγκρότημα των Ανατολικών Θερμών είναι ένα σημαντικό υστερορωμαϊκό μνημείο του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών, στην ανατολική επέκταση της αρχαίας πόλης, έξω τα τείχη του αρχαίου περιβόλου, στα βορειοανατολικά του ναού του Απόλλωνος. Η αποκατάσταση του συγκροτήματος των Ανατολικών Θερμών συμβάλλει πέρα από την ανάδειξη και ενίσχυση της αναγνωσιμότητας του συγκροτήματος, στην εκκίνηση της διεύρυνσης του επισκέψιμου μέρους του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών προς το ανατολικό μέρος του».

Όπως πληροφορεί η ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, μέσω συστήματος αγωγών και τοξωτών ανοιγμάτων διοχετευόταν θερμός αέρας στα υπόκαυστα κάτω από τα δάπεδα, αλλά και σε κατακόρυφους αγωγούς απαγωγής των αερίων στους τοίχους. Από τον κρύο χώρο του λουτρού οι χρήστες εξέρχονταν πάλι στον κεντρικό χώρο του αποδυτηρίου, ολοκληρώνοντας έτσι το τελετουργικό του λουτρού. Η υδροδότηση του συγκροτήματος γίνονταν από μεγάλη δεξαμενή που κτίστηκε τον 3ο αιώνα μ.Χ. στην περιοχή της Στοάς του Αττάλου. Στο μνημείο βρέθηκαν ενδιαφέροντα λειτουργικά στοιχεία που σχετίζονται με την ύδρευση, απορροή, θέρμανση, απαγωγή του καπνού και θερμομόνωση των θερμών χώρων.

Το συγκρότημα των Ανατολικών Θερμών περιέχεται σε ένα αυτοτελές οικοδομικό τετράγωνο και διαρθρώνεται σε δύο επιμέρους ενότητες με υψομετρική διαφορά. Αναπτύσσεται σε περιοχή με έντονη κατωφέρεια. Τα δύο τμήματα λειτουργούσαν ανεξάρτητα με διαφορετικές εισόδους. Κατά τη μεσαιωνική εποχή, επί του μνημείου θεμελιώθηκαν κτίσματα του οικισμού «Καστρί», ο οποίος μεταφέρθηκε το 1892 δυτικά του αρχαιολογικού χώρου, στον σύγχρονο οικισμό των Δελφών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

