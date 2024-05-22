Συνεχίζει να προκαλεί ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Χρίστιαν Μίτσκοσκι, χρησιμοποιώντας σε ανάρτησή του στο Facebook τον όρο «Μακεδονία» στις επίσημες συναντήσεις που έχει με ξένους αξιωματούχους.

«Χθες, μαζί με τον Αντιπρόεδρο Τίμτσο Μούτσουνσκι, είχαμε συνάντηση με τον Αυστριακό Πρέσβη Μάρτιν Πάμερ. Ευχαρίστησα τον κ. Πάμερ για τη στήριξη που λαμβάνει η "Μακεδονία" από την Αυστρία στο δρόμο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Οι άριστες σχέσεις "Μακεδονίας" και Αυστρίας στον οικονομικό τομέα θα προωθηθούν και θα ενθαρρυνθούν περαιτέρω το επόμενο διάστημα. Τονίστηκε επίσης το σχέδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της εγκληματικότητας που θα βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της μελλοντικής κυβέρνησης».

«Αν η Ελλάδα θεωρεί ότι παραβιάσαμε (τα Σκόπια) τη Συμφωνία των Πρεσπών ας προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο», είχε διαμηνύσει προ ημερών ο Μιτσκότσκι.

«Δεν περιμένω οι σχέσεις των δύο χωρών να βασίζονται σε πολιτικές επίδειξης ισχύος, περιμένουμε να έχουμε καλές και άριστες σχέσεις γειτονίας. Εκτιμώ ότι το VMRO-DPMNE και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχουν τη δική τους θέση σχετικά με τη συμφωνία των Πρεσπών, σε κανέναν μας δεν αρέσει αυτή η συμφωνία» είχε αναφέρει.

Είπε, ακόμη, πως στην επικοινωνία εντός των θεσμικών οργάνων και μεταξύ των θεσμών της χώρας του θα χρησιμοποιείται η συνταγματική ονομασία, αλλά στις δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους ή σε ομιλίες αποτελεί ατομικό δικαίωμά του να χρησιμοποιεί τους όρους «Μακεδονία» και «μακεδονικός» προτρέποντας να κάνει το ίδιο και η πρόεδρος της χώρας.

Η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας πάντως, προς το παρόν προτιμά να μην αναφέρει την επίσημη ιδιότητά της, ή απλώς αναφέρει ότι είναι πρόεδρος χωρίς άλλο προσδιορισμό. H συνταγματική ονομασία της χώρας, «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας», εμφανίζεται στην περιγραφή της χώρας στην κατηγορία «MK», όπου παρατίθενται γεωγραφικά, δημογραφικά και άλλα στοιχεία. Στην κατηγορία «Πρόεδρος» αναφέρεται επίσης απλά «Πρόεδρος», χωρίς να διευκρινίζεται η χώρα προέλευσης. Επιπλέον, στις πληροφορίες για τις συναντήσεις της με πρέσβεις ξένων χωρών, αναφέρεται μόνο ότι «η Πρόεδρος Σιλιάνοφσκα-Ντάβκοβα είχε συναντήσεις...».

