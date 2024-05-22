Με χειροπέδες οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα της Τετάρτης η Διευθύντρια της εφορίας Χαλκίδας και ακόμη 6 εμπλεκόμενοι στην υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που ξεσκέπασε μετά από μεγάλη επιχείρηση η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων.

Υπενθυμίζεται ότι για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση χθες, Τρίτη 21 Μαΐου 2024, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά 7 μέλη της, εκ των οποίων 5 υπάλληλοι και 2 ιδιώτες, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 6 άτομα.

Προηγήθηκε καταγγελία σε βάρος δύο υπαλλήλων, οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτούσαν και λάμβαναν χρηματικά ποσά, ώστε να μην μπλοκάρουν διαδικασίες επιστροφής χρημάτων σε δικαιούχους.

