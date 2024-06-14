Πριν από περίπου ένα μήνα έλαβε χώρα ένα πρωτοφανές συμβάν ακόμα και για τα στρατηγικά δεδομένα του Survivor. Οι Κόκκινοι είχαν μόλις αποχωριστεί τη Δώρα που άλλαξε ομάδα, και είχαν κερδίσει έπαθλο-ταξίδι. Ο Λιανός τους έδωσε την δυνατότητα να πάρουν μαζί τους έναν παίκτη, και επέλεξαν τη Δώρα. Λίγο αργότερα όμως στο Συμβούλιο, με πρωτοβουλία του Χριστόφορου και με μια όχι και τόσο πειστική δικαιολογία, η ομάδα ανακοίνωσε ότι προτιμά να μην πάει κανένας Μπλε στο έπαθλο μαζί τους, αφήνοντας την 46χρονη παίκτρια στα κρύα του λουτρού.

Η μοίρα και το Survivor τα έφεραν έτσι ώστε οι Μπλε με πρωταγωνίστρια τη Δώρα να κερδίσουν το πιο σημαντικό έπαθλο της χρονιάς. Τηλεφωνική επικοινωνία με τις οικογένειές τους και μεξικάνικο πάρτι. Μετά τη λήξη του αγώνα ο Λιανός έδωσε στους Μπλε την ευκαιρία να διαλέξουν έναν παίκτη της αντίπαλης ομάδας για να τους ακολουθήσει στο έπαθλο. Χωρίς πολύ σκέψη, η Δώρα επέμεινε να επιλέξουν τη Δαλάκα, ξεκαθαρίζοντας ότι η επιλογή της αυτή δεν αποτελεί εκδίκηση προς Γκιουλέκα και Χριστόφορο.

Πηγή: skai.gr

