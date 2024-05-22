Ιδιαίτερη αναφορά στην επιστολική ψήφο για τις επικείμενες ευρωεκλογές, αλλά και στη συνεργασία με την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, έκανε η υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας σήμερα στο θεματικό συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, «Οι Περιφέρειες μπροστά στις προκλήσεις: Θεσμική Θωράκιση - Αγροτική Ανάπτυξη», που πραγματοποιείται στην Πάτρα.

Ειδικότερα, η Νίκη Κεραμέως ευχαρίστησε «εκ προοιμίου για την καίρια συμβολή όλων των Περιφερειών και όλων των Δήμων της χώρας στην επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση της 9ης Ιουνίου» και προσέθεσε:

«Μία εκλογή αναμέτρηση, η οποία έχει μία ιδιαιτερότητα φέτος και αυτή η ιδιαιτερότητα είναι η εφαρμογή της επιστολικής ψήφου, για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας. Συμβολικά, αυτή η εφαρμογή τυχαίνει να γίνεται στα 50 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στη χώρα μας, και είναι η πρώτη φορά που δεν υπάρχει κανένα πρακτικό εμπόδιο στην άσκηση του δικαιώματος ψήφου».

Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «202.000 Έλληνες πολίτες από 128 χώρες έχουν εγγραφεί για να ψηφίσουν, μέσω επιστολικής ψήφου, για πρώτη φορά και ήδη έχει παραδοθεί περίπου το 94% αυτών των επιστολικών ψήφων απ΄ άκρη σε άκρη σε κάθε γωνιά του πλανήτη».

«Τις προάλλες», συνέχισε, «ένας συμπατριώτης μας από τον αρκτικό κύκλο κατέθετε πώς ακριβώς είχε λάβει την επιστολική ψήφο και είχε ήδη καλέσει τον κούριερ για να ψηφίσει, διαφορετικά θα έπρεπε να είχε διασχίσει 1.100 χιλιόμετρα για να πάει στο πλησιέστερο προξενείο, ώστε να ψηφίσει».

Επίσης, η υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι «παρότι μιλάμε για τις εκλογές της 9ης Ιουνίου η πραγματικότητα είναι ότι ο κόσμος έχει αρχίσει να ψηφίζει», προσθέτοντας: «Μέχρι χθες το βράδυ είχαν ήδη καταφθάσει στο ειδικό εκλογικό κέντρο επιστολικής ψήφου που έχουμε οργανώσει στο Περιστέρι της Αττικής πάνω από 30.000 ψήφοι και αναμένονται χιλιάδες ψήφοι κάθε μέρα, πλέον, γιατί κάθε Έλληνας πολίτης όπου και αν αυτός βρίσκεται, είτε στο εξωτερικό, είτε στο εσωτερικό, διευκολύνεται στην άσκηση του δικαιώματος ψήφου».

Σε αυτό το σημείο η Νίκη Κεραμέως τόνισε ότι «η επιστολική ψήφος είναι μία κατάκτηση της Δημοκρατίας και όπως έχει πει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προτεραιότητά μας θα είναι μετά τις ευρωεκλογές να φέρουμε προς συζήτηση στη Βουλή την επέκταση της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «οι εκλογές είναι ένα άλλο ένα παράδειγμα εξαιρετικής συνεργασίας της κεντρικής κυβέρνησης, του Υπουργείου Εσωτερικών, της δικαστικής εξουσίας, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, για έναν κοινό στόχο, ο οποίος είναι η δημοκρατία και η άσκηση στο δικαιώματος ψήφου από κάθε Έλληνα πολίτη».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας της, η υπουργός Εσωτερικών είπε ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ, ήδη από την προηγούμενη θητεία της, έχει δρομολογήσει και έχει υλοποιήσει ένα πλέγμα θεσμικών αλλαγών, δράσεων και πρωτοβουλιών του Υπουργείου Εσωτερικών, ούτως ώστε ο κρατικός μηχανισμός να καταστεί σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, πιο λειτουργικός, πιο αποτελεσματικός, πιο φιλικός στον πολίτη αλλά και στον δημόσιο λειτουργό».

Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε σε τρεις δέσμες μεταρρυθμίσεων, που όπως είπε «είναι το ανθρώπινο δυναμικό, η θεσμική εξυγίανση, η συνεργασία, ο εκσυγχρονισμός και η νέα νοοτροπία στο Δημόσιο, οι οποίες απαντούν στη σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιφερειακή αυτοδιοίκηση και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για καλύτερη διοίκηση άμεσα, αλλά και στο μέλλον».

Στην συνέχεια, η Νίκη Κεραμέως μίλησε για την στελέχωση των περιφερειών, λέγοντας ότι «γνωρίζουμε πως οι ανάγκες σε κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό είναι πάντοτε επιτακτικές και για αυτό τον λόγο τα τελευταία χρόνια έχουν εγκριθεί 1.864 θέσεις τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων».

Όμως, όπως συμπλήρωσε, «δεν αρκεί να εγκρίνονται θέσεις, αλλά πρέπει και να καλύπτονται εγκαίρως, για αυτόν ακριβώς τον λόγο συνεργαζόμαστε πολύ στενά με το ΑΣΕΠ και έχουμε αναλάβει μία σειρά πρωτοβουλιών, ώστε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες πρόσληψης μέσω του ΑΣΕΠ».

Κατόπιν, ανέφερε ότι «το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα το ΑΣΕΠ θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα των προκηρύξεων 2ΓΒ του 2023, στην οποία περιλαμβάνονται περίπου 280 θέσεις τεχνολογικής εκπαίδευσης για τις περιφέρειες και 3ΓΒ, με περίπου 480 θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για τις περιφέρειες».

Επίσης, είπε ότι «άμεσα αναμένεται να βγουν και οι προκηρύξεις για θέσεις ΔΕ, ΥΕ και ΑμεΑ, εκτός γραπτού διαγωνισμού, που θα περιλαμβάνουν και αυτές θέσεις σε περιφέρεια».

Ακόμη, ανέφερε ότι «έχουμε ξεκινήσει την διαδικασία αναμόρφωσης και επικαιροποίησης του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, στον οποίο φυσικά υπάγονται και οι υπάλληλοι τον Ππεριφερειών, μαζί με όλους τους δημοσίους υπαλλήλους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

