Τάσος Ξιαρχό: Αντιδράσεις για τις αποκαλύψεις του για το HIV και τα επιδόματα

Έντονες αντιδράσεις από τον Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδος μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις του χορογράφου Τάσου Ξιαρχό στο podcast της Δάφνης Καραβοκύρη «Sex Pocast» στο οποίο και αποκάλυψε για πρώτη φορά πως είναι κι ο ίδιος οροθετικός.

«Για αρχή πρέπει να εξηγήσουμε τι είναι οροθετικός. Οροθετικός είναι ο ιός του HIV, ο οποίος θέλει πολλά χρόνια για να ενεργοποιηθεί» είπε ο ίδιος σε αυτή τη συνέντευξη και συνέχισε:

«Πριν από δύο χρόνια, τέτοιο μήνα είδα ένα όνειρο παράξενο και ξύπνησα κι είπα "έχω AIDS". Είχε πολλά αγκάθια, πολύ αίμα. Από μωρό βλέπω αυτό το όνειρο, μια γερασμένη γυναίκα να με δείχνει σαν να είμαι ετοιμοθάνατος. Μπορεί να είχα και τον φόβο μέσα μου, γιατί έκανα σεξ χωρίς προστασία, γιατί έκανα ναρκωτικά, είχα χαθεί».

Δεν ήταν όμως αυτή του η αποκάλυψη που έφερε αντιδράσεις. Ήταν το παρακάτω απόσπασμα στο οποίο απαντώντας στο αν η διάγνωσή του έχει επηρρεάσει την σεξουαλική του ζωή:

«Σε αυτόν τον χώρο των γκέι και του Grindr αν ο άλλος δεν θέλει να βάλει προφυλακτικό, θέλει να κάνει χωρίς και ξέρει ότι μπορεί να του προκύψει στη ζωή του, δεν μπορώ να ενημερώνω κάθε άνθρωπο για αυτό που έχω, ξέροντας ότι δεν κολλάει κιόλας.

Μου έχει τύχει να θέλουν να κάνουμε σεξ, για να κολλήσουν και να πάρουν το επίδομα. Είναι περίπου 700 ευρώ, θα το πάρω φέτος. Ένιωθα τύψεις να πάρω χρήματα που ήταν για δική μου απροσεξία κι όχι από τον οργανισμό μου. Πλέον θα το πάρω γιατί ψυχολογικά έπεσα τόσο πολύ όταν το έμαθα που έχασα δουλειές κλπ. Ήταν βαρύ, βάναυσο για έναν άνθρωπο που το έβλεπε αυτό ως τότε με τις ταινίες» είπε και αυτό ακριβώς ήταν που προκάλεσε αντιδράσεις.

Έντονες αντιδράσεις από τον Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδος

Με αφορμή τη συζήτηση που εξελίσσεται τις τελευταίες ώρες στη δημόσια σφαίρα σχετικά με το επίδομα για τον HIV εκ μέρους του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδος - Θετική Φωνή γράφει το mail που έφτασε στα χέρια μας και περιλαμβάνει το ακόλουθο Δελτίο Τύπου:

«Η Θετική Φωνή στηρίζει κάθε άτομο που ζει με HIV. Ταυτόχρονα καταδικάζει την παραπληροφόρηση και κάθε στιγματιστικό και κακοποιητικό λόγο που αφορά τα άτομα που ζουν με HIV, καθώς και τις ευάλωτες στον HIV κοινωνικές ομάδες.

Τα προβλήματα υγείας, η απώλεια εργασίας, το στίγμα και η περιθωριοποίηση που βιώνουμε εμείς που ζούμε με HIV, παραμένουν μέχρι και σήμερα εξαιρετικά δυσμενή για να αντισταθμιστούν από οποιοδήποτε οικονομικό βοήθημα παρέχει η πολιτεία.

Οι άνθρωποι και τα ΜΜΕ που επιθυμούν να μάθουν για τον HIV και το πώς είναι να ζεις με τον ιό και τις επιπτώσεις του, μπορούν να μιλήσουν ή να ενημερωθούν από τη Θετική Φωνή και να μην υιοθετούν ή αναπαράγουν αστικούς μύθους που κακοποιούν περαιτέρω ήδη ευάλωτες κοινότητες, ακόμη και εάν διατυπώνονται από άτομα που ζούνε με HIV. Καμία έρευνα και καμία μαρτυρία δεν έχει επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο».

