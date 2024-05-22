Το νέο προεκλογικό της σποτ για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, έδωσε την Τετάρτη στη δημοσιότητα η Νέα Δημοκρατία, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι κεντρικό πρόσωπο της διαφήμισης.



Ο πρωθυπουργός επισημαίνει την αναβάθμιση του κύρους της Ελλάδας στις Βρυξέλλες χάρη στην κυβερνητική πολιτική, σημειώνοντας ότι τα επόμενα χρόνια στη βελγική πρωτεύουσα θα παρθούν σημαντικές αποφάσεις σε μεταναστευτικό, αγροτική πολιτική, κοινή άμυνα.

Όπως επισημαίνει ο πρωθυπουργός, δύναμη στην Ευρώπη, σημαίνει και δύναμη για την Ελλάδα. «Για αυτό οι Ευρωεκλογές είναι πολύ σημαντικές. Στις 9 Ιουνίου κάνουμε μαζί, ακόμα ένα βήμα μπροστά, και ερχόμαστε πιο κοντά στην Ευρώπη» σημειώνει.



Το μήνυμα του πρωθυπουργού αναλυτικά



«Πριν από δέκα χρόνια η θέση μας στην Ευρώπη κινδύνευε. Σήμερα, όλα έχουν αλλάξει. Τα ελληνικά σύνορα έγιναν στην πράξη σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με σκληρή δουλειά εξασφαλίσαμε περισσότερους πόρους για την πατρίδα μας. Η φωνή μας έχει πια βάρος και κύρος στις Βρυξέλλες. Τα επόμενα χρόνια, εδώ θα παρθούν σημαντικές αποφάσεις: μεταναστευτικό, αγροτική πολιτική, κοινή άμυνα. Μέσα σε ένα δύσκολο κόσμο πολέμων και απειλών πρέπει να εδραιώσουμε τη θωράκιση της χώρας, αλλά και να διεκδικήσουμε μεγαλύτερη ευημερία για όλες και για όλους. Δύναμη στην Ευρώπη, σημαίνει και δύναμη για την Ελλάδα. Για αυτό οι Ευρωεκλογές είναι πολύ σημαντικές. Στις 9 Ιουνίου κάνουμε μαζί, ακόμα ένα βήμα μπροστά, και ερχόμαστε πιο κοντά στην Ευρώπη».

