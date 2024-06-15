18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Θέση για τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία και το ισχυρό «κύμα» της ακροδεξιάς που υπάρχει στην χώρα του, πήρε ο Μάρκους Τιράμ, λίγες ημέρες πριν την έναρξη των υποχρεώσεων των «μπλε» στο EURO 2024.



Με τον 27χρονο επιθετικό της Ιντερ, μάλιστα, να γίνεται έτσι ο πρώτος από τους Γάλλους διεθνείς που τοποθετήθηκε ξεκάθαρα ενάντια στον «Εθνικό Συναγερμό» της Μαρί Λεπέν!

«Πρέπει να αγωνισθούμε για να μην περάσει το RN. Νομίζω ότι η κατάσταση είναι θλιβερή και πολύ σοβαρή. Οταν το έμαθα ήμουν στα αποδυτήρια και σοκαρίστηκα. Πρέπει να πούμε σε όλους να πάνε να ψηφίσουν, να παλέψουν καθημερινά. Ελπίζω ότι όλοι συμμερίζονται την γνώμη μου, δεν αρκεί να πούμε ότι πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε, πρέπει να εξηγήσουμε πώς φτάσαμε εκεί. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ περίπλοκο να εκφρασθείς για αυτό, προέρχεται από την ανατροφή μου, ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι με ακολουθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είμαι υποχρεωμένος να μεταφέρω ορισμένα μηνύματα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τιράμ.Και πρόσθεσε: «Μεγαλώνοντας με τον πατέρα μου (σ.σ. ο Γάλλος πρώην διεθνής άσος, Λιλιάν Τιράμ), έχω την υποχρέωση να εκπέμψω αυτό το μήνυμα. Δεν έχω καμία αμφιβολία για το γεγονός ότι όλοι σκέπτονται όπως εγώ στην εθνική ομάδα. Δεν είμαι εδώ για να αναγκάσω κάποιον να πει κάτι, ακόμη κι εάν το σκέφτεται. Χάρη στον πατέρα μου έχω μια καλή αφορμή για να μπορώ να μιλήσω σχετικά».Αξίζει να σημειωθεί ότι, μέχρι τώρα, όλοι οι ποδοσφαιριστές της εθνικής Γαλλίας που ερωτήθηκαν για την πολιτική κατάσταση στην χώρα τους, απέφυγαν να πάρουν θέση, λεγοντας μόνο πως πρέπει να ψηφίσουν όλοι οι πολίτες.

