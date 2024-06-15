Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για την ειρήνη στην Ουκρανία, η οποία θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 15 και 16 Ιουνίου στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας και στην οποία θα λάβουν μέρος περί τα 100 κράτη και διεθνείς οργανισμοί δι' εκπροσώπων αυτών ανωτάτου επιπέδου.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι ο μόνος θρησκευτικός ηγέτης ο οποίος θα συμμετάσχει στη Διάσκεψη Κορυφής, κατόπιν επίσημης προσκλήσεως της Προέδρου της Ελβετίας, Βιόλα Αμχερντ.

Τη συνοδεία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου απαρτίζουν οι μητροπολίτες Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ και Ελβετίας Μάξιμος καθώς και ο μέγας εκκλησιάρχης Αέτιος, διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου.

Ο Πατριάρχης αναχώρησε αεροπορικώς σήμερα το πρωί για τη Ζυρίχη από την Κωνσταντινούπολη.

