«Αυτονόητα αδιαπραγμάτευτη η μηδενική ανοχή μας στη διαφθορά», δήλωσε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής με αφορμή την υπόθεση διαφθοράς, με εμπλεκόμενους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Από την πρώτη στιγμή, που ενημερωθήκαμε για το περιστατικό, βρισκόμαστε - όπως πάντα - σε διαρκή και στενή συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, παρέχοντας κάθε χρήσιμο στοιχείο για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Αυτό κάνουμε και με το σύνολο των διωκτικών και δικαστικών αρχών για την υποβοήθηση ερευνών σε υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος, φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και διαφθοράς.

Η μηδενική μας ανοχή είναι αυτονόητα αδιαπραγμάτευτη σε κάθε μορφή παραβατικότητας, από όπου και αν προέρχεται.

Το ίδιο και η τήρηση του νόμου, τόσο από τους πολίτες, όσο και από το σύνολο των εργαζομένων της ΑΑΔΕ.

Συνεχίζουμε να υπηρετούμε πιστά το δημόσιο συμφέρον, θωρακίζοντας τους πολίτες, την οικονομία και την κοινωνία από κάθε είδους παραβατικές και εγκληματικές δραστηριότητες.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.