ΠΑΣΟΚ: «Χωρίς ίχνος αυτοκριτικής» η εισήγηση Μητσοτάκη στο νέο υπουργικό

Την εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια της σημερινής πρώτης συνεδρίασης του νέου υπουργικού συμβουλίου μετά τον χθεσινό ανασχηματισμό, σχολίασε η Χαριλάου Τρικούπη.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

«Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε στη συνεδρίαση του νέου υπουργικού συμβουλίου, λες και ανέλαβε χθες τα καθήκοντά του, ενώ λίγο- πολύ μας ανακοίνωσε ότι δεν αποδοκιμάστηκε από τους ψηφοφόρους.

Χωρίς ίχνος αυτοκριτικής για την παταγώδη αποτυχία της πενταετούς διακυβέρνησης του σε κρίσιμους τομείς.

Η ραγδαία αύξηση του κόστους ζωής, τα ολιγοπώλια σε διάφορους κλάδους της αγοράς, η διάλυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ο τραγέλαφος που ονόμασε αγροτική πολιτική, φέρουν την υπογραφή του ίδιου και της κυβέρνησης του.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θα επιμείνει στη δυναμική προγραμματική αντιπολίτευση απέναντι σε μια αμετανόητη πολιτικά κυβέρνηση, που εξέθρεψε τη διαφθορά και την ασυδοσία.

Μια κυβέρνηση που αθροίζει προβλήματα και όχι λύσεις.

Μια κυβέρνηση λάτρη των διευθετήσεων συμφερόντων και όχι των πραγματικών μεταρρυθμίσεων προς όφελος των πολιτών.».

