Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών άφησε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Κέβιν Κάμπελ.



Ο Άγγλος επιθετικός είχε αγωνιστεί σε Άρσεναλ και Έβερτον, που τον αποχαιρέτησαν μέσω αναρτήσεών τους στο social media.



Ο Κάμπελ με τους «κανονιέρηδες» μέτρησε 210 συμμετοχές με 55 γκολ και 20 ασίστ, ενώ με τα «ζαχαρωτά» αγωνίστηκε σε 160 παιχνίδι, πετυχαίνοντας 50 τέρματα.

We are devastated to learn that our former striker Kevin Campbell has died after a short illness.



Kevin was adored by everyone at the club. All of us are thinking of his friends and family at this difficult time.



Rest in peace, Kevin ❤️ pic.twitter.com/Kiywyo7nTr June 15, 2024

Ο Κάμπελ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο το τελευταίο διάστημα λόγω μιας σοβαρής ασθένειας, η οποία εν τέλει του κόστισε τη ζωή.

Everyone at Everton is deeply saddened by the death of our former striker Kevin Campbell at the age of just 54.



Not just a true Goodison Park hero and icon of the English game, but an incredible person as well - as anyone who ever met him will know.



RIP, Super Kev. 💙 — Everton (@Everton) June 15, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.