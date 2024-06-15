Λογαριασμός
Πέθανε o Κέβιν Κάμπελ - Είχε αγωνιστεί σε Άρσεναλ και Έβερτον

Ο άλλοτε παίκτης των Άρσεναλ και Έβερτον, Κέβιν Κάμπελ απεβίωσε σε ηλικία 54 ετών, αντιμετωπίζοντας το τελευταίο διάστημα μια σοβαρή ασθένεια

Campell

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών άφησε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Κέβιν Κάμπελ.

Ο Άγγλος επιθετικός είχε αγωνιστεί σε Άρσεναλ και Έβερτον, που τον αποχαιρέτησαν μέσω αναρτήσεών τους στο social media.

Ο Κάμπελ με τους «κανονιέρηδες» μέτρησε 210 συμμετοχές με 55 γκολ και 20 ασίστ, ενώ με τα «ζαχαρωτά» αγωνίστηκε σε 160 παιχνίδι, πετυχαίνοντας 50 τέρματα.

Ο Κάμπελ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο το τελευταίο διάστημα λόγω μιας σοβαρής ασθένειας, η οποία εν τέλει του κόστισε τη ζωή.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Άρσεναλ Έβερτον
