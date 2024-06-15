Τρία σημαντικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 568,2 εκατ. ευρώ που βρίσκονται σε τροχιά άμεσης υλοποίησης, παρουσίασε, σήμερα, στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο έργα ύδρευσης στη Δυτική Ελλάδα και τη Λέσβο και ένα εμβληματικό οδικό έργο στην Ήπειρο.

Τα έργα αυτά είναι:

1. Η «Κατασκευή Έργων Ύδρευσης Νομών Πρέβεζας - 'Αρτας - Λευκάδας», συνολικού προϋπολογισμού πράξης 145 εκατ. ευρώ.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η κατασκευή νέου δικτύου μεταφοράς νερού, συνολικού μήκους 104 χλμ., από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου Λούρου μέχρι τη Λευκάδα. Προβλέπεται η κάλυψη των αναγκών ύδρευσης οικισμών στις Περιφερειακές Ενότητες 'Άρτας, Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας. Το δίκτυο θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο πεπαλαιωμένο υδραγωγείο προσφέροντας ορθολογική διανομή του νερού μεταξύ των οικισμών και καλή ποιότητα πόσιμου ύδατος, σε περισσότερους από 150.000 κατοίκους των παραπάνω περιοχών.

2. Η «Κατασκευή Φράγματος Τσικνιά Ν. Λέσβου, Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού και Δικτύων», συνολικού προϋπολογισμού πράξης 113,2 εκατ. ευρώ.

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην ολοκλήρωση ενός αυτοτελούς και λειτουργικά ανεξάρτητου συστήματος υδροδότησης με 24.000κ.μ./ημέρα πόσιμο νερό (στο 1ο στάδιο ανάπτυξης των έργων) της πόλης της Μυτιλήνης και των οικισμών Καλλονής και Αγίας Παρασκευής στη Λέσβο, από το φράγμα Τσικνιά. Εκτιμάται ότι το έργο θα εξυπηρετεί περίπου 100.000 κατοίκους. Στα οφέλη του έργου συγκαταλέγεται η αντιπλημμυρική προστασία της πεδιάδας της Καλλονής.

Κατά τη 2η φάση των έργων, προβλέπεται επέκταση του υδραγωγείου και των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού για την κάλυψη αναγκών πρόσθετων οικισμών, όπως οι περιοχές του Πολυχνίτου, καθώς και οι περιοχές της Θέρμης, βόρεια της Μυτιλήνης. Οι ανάγκες αυτές πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω, σε συνεννόηση με τους τοπικούς φορείς.

Τα δύο παραπάνω έργα έχουν ήδη δημοπρατηθεί, έχει εγκριθεί η κατακύρωσή τους και έχει ολοκληρωθεί ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

3. Η «Επέκταση Ιόνιας Οδού, τμήμα: Ιωάννινα - Κακαβιά», συνολικού προϋπολογισμού πράξης 310 εκατ. ευρώ.

Ο οδικός αυτός άξονας, μήκους 69,5 χλμ, είναι ο δυτικότερος κάθετος άξονας της Εγνατίας Οδού και αποτελεί τμήμα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (Orient East Med). Το έργο είναι η συνέχεια της Ιόνιας Οδού από τα Ιωάννινα προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα στην περιοχή της Κακαβιάς, διασχίζοντας τον νομό Ιωαννίνων.

Το «Ιωάννινα Κακαβιά» βελτιώνει τη συνδεσιμότητα της ΠΕ Ιωαννίνων με την υπόλοιπη Ελλάδα συμβάλλοντας στην ανάπτυξή της, ενώ αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου της χώρας από την Αλβανία και κατ' επέκταση τα Δυτικά Βαλκάνια.

Το έργο περιλαμβάνει δυο υποτμήματα :

· Υποτμήμα 1: Ιωάννινα - Καλπάκι.

· Υποτμήμα 2: Καλπάκι - Κακαβιά.

Ο νέος οδικός άξονας θα συνδέει, επίσης, τον Διεθνή Αερολιμένα Ιωαννίνων και μέσω της Εγνατίας Οδού τον Λιμένα Ηγουμενίτσας, όπως επίσης τη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων με τους κύριους οδικούς άξονες.

Επιπλέον, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών παρουσίασε μια δέσμη έργων χαμηλότερου προϋπολογισμού, αλλά υψηλής κοινωνικής ανταποδοτικότητας, τα οποία είτε ολοκληρώθηκαν είτε κατασκευάζονται σε όλη την Επικράτεια και αφορούν: δικαστικά και αστυνομικά μέγαρα, σχολικές εγκαταστάσεις, οδικές συνδέσεις και γέφυρες, πεζογέφυρες, λιμενικές εγκαταστάσεις, ελικοδρόμια, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, φράγματα, αρδευτικά δίκτυα και εγγειοβελτιωτικά έργα.

