Αρνητικά αντέδρασε η αντιπολίτευση στην ανακοίνωση του νέου κυβερνητικού σχήματος που ανακοινώθηκε αιφνιδιαστικά το πρωί της Παρασκευής. Για «θλιβερό ανασχηματισμό» κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Για «άγονο ανασχηματισμό αντίστροφης μέτρησης και προϊόν κομματικών συμβιβασμών» το ΠΑΣΟΚ. «Εναλλαγές προσώπων με ίδια πολιτική» χαρακτηρίζει τον ανασχηματισμό το ΚΚΕ.

Σημειώνεται ωστόσο, ότι πέραν της αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση δέχθηκε και «φίλια πυρά» μετά τις ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπρόσωπου Παύλου Μαρινάκη, και συγκεκριμένα από τον απερχόμενο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρο Κελέτση, η οποία προκάλεσε την αιχμηρή απάντηση του Μαξίμου.

«Ο ανασχηματισμός απαντά στο αίτημα των πολιτών»

Κυβερνητικά στελέχη πάντως τόνισαν πως πρόκειται για έναν ανασχηματισμό που απαντά στο αίτημα των πολιτών «σας εμπιστευόμαστε, αλλά γίνετε καλύτεροι, προχωρήστε πιο γρήγορα». Και, ταυτόχρονα, δίνει ένα μήνυμα δυναμικής επανεκκίνησης.

Ο Πρωθυπουργός αξιολογεί αποτελεσματικότητα και εργατικότητα. Με το νέο κυβερνητικό σχήμα να χαρακτηρίζεται από αλλαγές και προσθήκες που δηλώνουν τις προτεραιότητες του επόμενου διαστήματος: Ακρίβεια. Αγρότες και περιφέρεια. Και αποτελεσματικότερο κράτος για καλύτερη καθημερινότητα.

Οπως τονίζουν οι ίδιες πηγές, οι πολίτες ψήφισαν τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2023 για δεύτερη φορά με εντολή να εφαρμόσουν ένα τολμηρό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων μέχρι το 2027.

Παράλληλα, σημειώνουν πως ιδιαίτερο βάρος δίνεται στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του κράτους. Και για αυτό αναβαθμίζεται από αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών σε υπουργό, ο Θοδωρής Λιβάνιος, ενώ η Νίκη Κεραμέως αναλαμβάνει ένα εξίσου κρίσιμο υπουργείο, το Εργασίας. Υφυπουργός στο υπουργείο Εσωτερικών, με αρμοδιότητα θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναλαμβάνει ο προερχόμενος από το Εργασίας, Βασίλης Σπανάκης. Καταργείται, έτσι, η θέση του αναπληρωτή υπουργού στο Εσωτερικών.

Στο υπουργείο Οικονομικών συνεχίζει το έργο του ο Κωστής Χατζηδάκης. Ενώ τη θέση του Χάρη Θεοχάρη αναλαμβάνει ο Χρίστος Δήμας.

Στη θέση του Κώστα Σκρέκα ο οποίος έδινε μέχρι σήμερα τη μάχη κατά της ακρίβειας στο υπουργείο Ανάπτυξης, τοποθετείται ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε μια κίνηση που δείχνει ότι η κυβέρνηση δίνει έμφαση στα θέματα της καθημερινότητας των πολιτών.

Αλλαγές υπάρχουν και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου υπουργός αναλαμβάνει ο Κώστας Τσιάρας και υφυπουργός ο Χρήστος Κέλλας. Δύο στελέχη της ΝΔ που προέρχονται από τη Θεσσαλία.

Στο Μεταναστευτικό στη θέση του Δημήτρη Καιρίδη τοποθετείται ο Νίκος Παναγιωτόπουλος προερχόμενος από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Για τις θέσεις των υφυπουργών αξιοποιούνται πρόσωπα από τη γαλάζια Κοινοβουλευτική Ομάδα όπως ο Ιάσωνας Φωτήλας στο Πολιτισμού, ο Κώστας Καραγκούνης στο Εργασίας, ο Χρήστος Κέλλας στο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Κώστας Γκιουλέκας για θέματα Μακεδονίας-Θράκης. Με κριτήρια όχι γεωγραφικά, αλλά εργατικότητας και αποτελεσματικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό την Έρευνα και την Καινοτομία αναλαμβάνει η Ζωή Ράπτη και το χαρτοφυλάκιο του υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής η Κατερίνα Παπακώστα (το 3ο στέλεχος από τη Θεσσαλία που μπαίνει στη νέα κυβέρνηση).

Στο Μέγαρο Μαξίμου οι δύο αποχωρήσεις των προηγούμενων μηνών καλύπτονται με την προσθήκη του επί χρόνια στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού, Γιώργου Μυλωνάκη, που μέχρι σήμερα ήταν Γενικός Γραμματέας της Βουλής και αναλαμβάνει Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ. Πρόκειται για μια καθαρά πολιτική επιλογή, ενώ στη θέση του παραμένει ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, Στέλιος Κουτνατζής, με τις ίδιες αρμοδιότητες.

Επισημαίνεται ότι αλλαγές δεν υπάρχουν σε υπουργεία, όπως το Υγείας, το Δικαιοσύνης και το Περιβάλλοντος και το Ενέργειας όπου έχουν δρομολογηθεί μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τα 4 υπουργεία όπου έγιναν αλλαγές στους επικεφαλής τους, στο επόμενο διάστημα.

"Θλιβερός ανασχηματισμός"

Η αντίστροφη μέτρηση που άρχισε το βράδυ των ευρωεκλογών για τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνεχίζεται με τον θλιβερό ανασχηματισμό που ανακοίνωσε σήμερα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. «Ο πρωθυπουργός δεν κατάλαβε τίποτα καταγράφοντας το μικρότερο αριθμό ψήφων στην ιστορία της ΝΔ κι αυτό φάνηκε με τις φτωχές και αμήχανες επιλογές του», σημειώνει και συνεχίζει:

«Το γεγονός πως ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο υπεύθυνος για το μπάζωμα του χώρου εγκλήματος των Τεμπών "επιβραβεύθηκε" λίγο πριν κατατεθεί στη Βουλή η προαναγγελθείσα από τον ΣΥΡΙΖΑ πρόταση για προανακριτική που θα τον αφορά, αποδεικνύει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει πλέον κανένα ηθικό όριο. Όπως "επιβραβεύει" και τον υπεύθυνο για την διαρροή των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων, Θεόδωρο Λιβάνιο, τον οποίο μάλιστα αναβαθμίζει, ενώ η κ. Κεραμέως μετά το επίτευγμα της διαρροής προσωπικών δεδομένων ομογενών ψηφοφόρων αναλαμβάνει την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων».

«Ο αποτυχών υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος αναλαμβάνει να λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας, ενώ ο Δημήτρης Καιρίδης αποπέμπεται γιατί προφανώς δεν υπηρέτησε πιστά την δεξιά ατζέντα στο μεταναστευτικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε ότι δεν έχει εφεδρείες, ούτε διαθέτει τα στοιχειώδη πολιτικά αντανακλαστικά για να αντιμετωπίσει αυτό που του συνέβη στην κάλπη των ευρωεκλογών. Το μέλλον διαγράφεται ζοφερό για την κυβέρνηση. Είναι χρέος της δημοκρατικής παράταξης να ανασυνταχτεί γρήγορα για να δώσει λύση στη διακυβέρνηση του τόπου», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

"Άγονος ανασχηματισμός αντίστροφης μέτρησης και προϊόν κομματικών συμβιβασμών"

Σε ανακοίνωση του, για τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει τα εξής: Ο Πρωθυπουργός, υπό το βάρος της μεγάλης ήττας της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές, προχώρησε σε έναν άγονο ανασχηματισμό αντίστροφης μέτρησης.

Η αποτυχία της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, της στεγαστικής κρίσης, η τραγελαφική διαχείριση της αγροτικής πολιτικής και η αποδόμηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας δεν αντιμετωπίζονται με κομματικούς συμβιβασμούς στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με στοχευμένες πολιτικές και αλλαγή πλεύσης.

Δεν είναι τυχαίο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μελών του υπουργικού συμβουλίου διατήρησαν τα χαρτοφυλάκια τους, συμπεριλαμβανομένων όσων δημοσίως επικαλούνταν ως άλλοθι της αβελτηρίας τους το «41%». Μήνυμα, συνεπώς, δεν ελήφθη.

"Εναλλαγές προσώπων με ίδια πολιτική"

Σε σχόλιο του για τον κυβερνητικό ανασχηματισμό, το ΚΚΕ αναφέρει τα εξής: Ο κυβερνητικός ανασχηματισμός έρχεται ως συνέχεια της παρερμηνείας και διαστρέβλωσης του εκλογικού αποτελέσματος, που έκανε απ’ την πρώτη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης, ότι δήθεν “πήρε εντολή” να προχωρήσουν πιο γρήγορα οι αντιλαϊκές “μεταρρυθμίσεις”. Γι’ αυτό το λόγο και σε κρίσιμες θέσεις και υπουργεία επιλέγονται δοκιμασμένα στο αντιλαϊκό έργο πρόσωπα, για να τρέξουν αυτές τις “μεταρρυθμίσεις” του κεφαλαίου και της ΕΕ σε βάρος των εργαζομένων και του λαού.

Το σίγουρο είναι ότι απάντηση στα κρίσιμα λαϊκά προβλήματα δεν μπορούν να δώσουν οι κυβερνητικοί ανασχηματισμοί και οι εναλλαγές προσώπων, όταν η πολιτική παραμένει η ίδια. Ούτε φυσικά αποτελούν διέξοδο οι διεργασίες και οι “ανασχηματισμοί” που επιχειρούνται στον άλλο πόλο του αστικού πολιτικού συστήματος, αυτού της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας.

Το κρίσιμο είναι να δυναμώσει ο καθημερινός εργατικός – λαϊκός αγώνας ενάντια στην κυρίαρχη πολιτική και στους κάθε λογής εκπροσώπους της.

"Ο Πρωθυπουργός απώλεσε τόσο την ηθική όσο και τη λαϊκή νομιμοποίηση"

Η Ελληνική Λύση, σε ανακοίνωση της για τον κυβερνητικό ανασχηματισμό, αναφέρει τα εξής: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από λίγα εικοσιτετράωρα σε συνέντευξή του σε πανελλαδικό δίκτυο, διαβεβαίωνε ότι «δεν πρόκειται να κάνει ανασχηματισμό» και πως σήμερα, ημέρα Παρασκευή, «το υπουργικό συμβούλιο θα διεξαγόταν με την προγενέστερη σύνθεση».

Εν τέλει, ο πρωθυπουργός ακύρωσε το υπουργικό συμβούλιο και προέβη σε ανασχηματισμό, τον οποίο είχε διαψεύσει δύο εικοσιτετράωρα πριν! Η ενέργεια αυτή συνιστά τον ορισμό της πολιτικής απάτης.

Δημιουργεί όμως και μεγάλα ερωτηματικά για το «ποιος πραγματικά κυβερνά αυτόν τον τόπο», καθώς είναι αδύνατον για έναν πρωθυπουργό, ακόμα και για τον κύριο Μητσοτάκη, να αυτοεξευτελίζεται με τέτοιον τρόπο. Σε κάθε περίπτωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει χάσει τόσο την λαϊκή όσο και την ηθική νομιμοποίηση. Εκλογές τώρα.

"Άσχημα υλικά, φθαρμένα και χιλιοχρησιμοποιημένα"

Ο επικεφαλής της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, σε σχόλιο του για τον ανασχηματισμό, αναφέρει τα εξής: Αν-ασχημα-τισμός. Απομονώνω, αυθαίρετα, τη λέξη «άσχημα».

Άσχημα υλικά, φθαρμένα και χιλιοχρησιμοποιημένα, καλούνται να χτίσουν κάτι νέο. Ματαιοπονία. Η ίδια και η ίδια κοινότοπη τακτική. Ανασχηματισμός για να μετριαστεί η μεγάλη αποδοκιμασία στο πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη. Γιατί δεν ρίχνει μια ματιά στη Γαλλία του Μακρόν; Καταποντίστηκε και προσφεύγει στις κάλπες. Μόνο 1 στους 10 Έλληνες θέλει τον κ. Μητσοτάκη. Το ξέρει ο ίδιος, το ξέρουν όλοι. Ας μιμηθεί τον φίλο του, τον Μακρόν…

"Ανασχηματισμός παρωδία από Μητσοτάκη"

«Ο ανασχηματισμός παρωδία του κ. Μητσοτάκη είναι τρανή απόδειξη ότι δεν πήρε κανένα μήνυμα από την κάλπη των ευρωεκλογών. Ο ριζικός ανασχηματισμός για τον οποίο μας προϊδεάζε, εξελίχθηκε σε μουσικές καρέκλες», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Ο κ. Μητσοτάκης με αυτόν τον ανασχηματισμό αποκαλύπτει ότι δεν μπορεί να ελέγξει ούτε την κυβέρνησή του, ούτε το κόμμα του. Πέντε χρόνια τώρα τα ίδια πρόσωπα εφαρμόζουν τις ίδιες πολιτικές αλλάζοντας κάποιοι απλά θέσεις», υπογραμμίζει και καταλήγει.

«Οι πολίτες δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από την κυβέρνηση της ακρίβειας, των καρτέλ και των συμφερόντων. Ο ελληνικός λαός χρειάζεται μια νέα εναλλακτική πρόταση. Αριστερή και προοδευτική. Ένα ισχυρό αντίβαρο κυβερνητικής προοπτικής απέναντι στην κυβέρνηση της Ν.Δ. που πλέον εξαντλεί τον πολιτικό χρόνο και το πολιτικό της προσωπικό».

"Λυπάμαι που δεν μπόρεσα να ψηφίσω τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια"

Τη μη υπερψήφιση του νόμου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών θεώρησε ως κύρια αιτία αποχώρησής του από την κυβέρνηση ο Σταύρος Κελέτσης.

Ο κ. Κελέτσης, σε ανάρτησή του στο Facebook αφήνει αιχμές για την αποχώρησή του, λέγοντας:

«Λυπάμαι που δεν μπόρεσα να ικανοποιήσω την επιθυμία του Πρωθυπουργού να ψηφίσω το νόμο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών όπως μου ζήτησε όταν με κάλεσε στο Πρωθυπουργικό γραφείο στις 16/1/24, γιατί όπως του εξήγησα αντιτίθεται στις αρχές και τις αξίες που πάγια υπηρετώ. Γνώριζα τότε τις πιθανές συνέπειες που θα είχε αυτή η στάση από την πλευρά μου. Και τις αποδέχθηκα».

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Κελέτσης απείχε από την ψηφοφορία του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια.

