Διαδηλώσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν σήμερα στο Παρίσι και σε πολλές άλλες γαλλικές πόλεις κατά της ανόδου του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού (RN) στις ευρωεκλογές της περασμένης Κυριακής.

Η αστυνομία ανέφερε πως 350.000 άνθρωποι αναμένεται να συμμετάσχουν σε πορείες και 21.000 αστυνομικοί έχουν κινητοποιηθεί αφότου συνδικάτα, φοιτητικές οργανώσεις και οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάλεσαν σε συλλαλητήρια κατά του αντιμεταναστευτικού, ευρωσκεπτικιστικού RN πριν από τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία.

Τουλάχιστον 150 πορείες αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε όλη τη Γαλλία σε πόλεις όπως η Μασσαλία, η Τουλούζη, η Λιόν και η Λιλ.

Στο Παρίσι, έως 100.000 άνθρωποι αναμένεται να κατέβουν στους δρόμους για μια πορεία που θα ξεκινήσει στις 15:00 ώρα Ελλάδας από την Πλας ντε λα Ρεπουμπλίκ, στα ανατολικά, και θα καταλήξει μέσω της πλατείας της Βαστίλλλης στη Νασιόν.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών, που θα διεξαχθούν σε δύο γύρους στις 30 Ιουνίου και στις 7 Ιουλίου, αφότου η κεντρώα συμμαχία του κατατροπώθηκε από τον RN στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου.

Μία πρώτη σειρά δημοσκοπήσεων δείχνει πως ο RN μπορεί να κερδίσει τις βουλευτικές εκλογές και να είναι σε θέση να σχηματίσει κυβέρνηση.

Δημοσκόπηση του περιοδικού Point που δημοσιοποιήθηκε χθες, Παρασκευή, προβλέπει πως ο RN θα έρθει πρώτος στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών με ποσοστό 29,5% των ψήφων, σε μικρή απόσταση από έναν συνασπισμό αριστερών κομμάτων που αποκαλείται Λαϊκό Μέτωπο και συγκεντρώνει το 28,5%.

Το κεντρώο στρατόπεδο του Μακρόν συγκεντρώνει το 18%.

Σύμφωνα με τουλάχιστον δύο δημοσκοπήσεις η Αριστερά δεν υπολείπεται πολύ του RN και προηγείται της ομάδας του Μακρόν.

