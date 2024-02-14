Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που είχαν κατατεθεί από Ελληνική Λύση, "Σπαρτιάτες" και "Νίκη" στο νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο.

«Είναι ευπρόσδεκτες οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που έγιναν από τα τρία κόμματα, όπως και το αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία. Προσπαθούν αυτοί που καταθέτουν αυτές τις ενστάσεις και αυτές τις απόψεις να προκαλέσουν κάποια, κατά την αντίληψή τους, ρήγματα στη συνοχή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα το πετύχουν. Η συνοχή της Νέας Δημοκρατίας είναι αρραγής, έχει αποδειχθεί διαχρονικά, η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα το οποίο έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, την κράτησε στην Ευρώπη και έχει δεσμευτεί, έναντι του ελληνικού λαού, να την κάνει ακόμη πιο ευρωπαϊκή. Αυτοί που πρέπει να απολογούνται είναι αυτοί που θέλουν να ξεστρατίσει η Ελλάδα από την Ευρώπη και δυστυχώς, τολμώ να πω ότι τα κόμματα που θέτουν αυτές τις ενστάσεις ανήκουν σε αυτή την κατηγορία», είπε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Ο υπουργός Επικρατείας σχολίασε επίσης ότι υπάρχει κοινό αίτημα ονομαστικής από τη "Νίκη" και τους "Σπαρτιάτες". «Είναι αποκαλυπτικό διότι η "Νίκη" που παρουσιάζεται ως κόμμα κοντά στη θρησκεία, που υποστηρίζει την πραότητα, την ηπιότητα, σύρεται και δίνει κάλυψη σε ένα κόμμα το οποίο ελέγχεται αυτή τη στιγμή ότι αποτελεί βιτρίνα ενός εγκληματία», είπε ο κ. Σκέρτσος.

Απευθυνόμενος στην Ελληνική Λύση, ο υπουργός Επικρατείας σχολίασε πως εργαλειοποίηση της θρησκείας «είναι ακραία ανέντιμη» και δεν έχει χώρο μέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο. «Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι, τα του Θεού τω Θεώ, δεν υπάρχει κανένας λόγος να εργαλειοποιείτε τη θρησκεία, πόσο μάλλον όταν ο αρχηγός του κόμματος της Ελληνικής Λύσης έχει μιλήσει και έχει εμπορευτεί "επιστολές του Ιησού". Πρέπει να δείχνουμε μεγαλύτερο σεβασμό στον ρόλο της θρησκείας, στην ανεξαρτησία της θρησκείας και να μην μπλέκουμε πολιτειακά ζητήματα με θεολογικά ζητήματα», είπε ο κ. Σκέρτσος και προσέθεσε: «Άκουσα μια επίκληση στον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας. Τον Κωνσταντίνο Καραμανλή μπορούν να τον επικαλούνται αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι η θέση της Ελλάδας ανήκει στη Δύση, και μόνον αυτοί».

Ο υπουργός Επικρατείας προέτρεψε όλους να διαβάσουν την έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής που «κάνει πανηγυρική κρίση υπέρ της συνταγματικότητας του νόμου» και λέει ότι το νομοσχέδιο υλοποιεί θεμελιώδεις συνταγματικές προβλέψεις, που αφορούν στην ισότητα, στην ισονομία, στην ισοπολιτεία, στο κράτος δικαίου, στη Δικαιοσύνη. Επισήμανε επίσης ότι στην έκθεση αναφέρεται και η νομολογία του ΣτΕ και του Αρείου Πάγου που όταν κλήθηκαν να κρίνουν το σύμφωνο συμβίωσης, τους γάμους της Τήλου, δεν άφησαν αμφισβήτηση, ως προς τη συνταγματικότητα του συμφώνου συμβίωσης και είπαν ότι ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του Έλληνα νομοθέτη. Αναφορά περιλαμβάνεται στην ίδια έκθεση και στις αποφάσεις Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, του Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που κατοχυρώνουν νομολογιακά την ομόφυλη οικογένεια, τα ομόφυλα γονεϊκά δικαιώματα και την υποχρέωση των κρατών μελών να παρέχουν προστασία σε αυτές τις οικογένειες.

Με αυτό το σκεπτικό ο υπουργός Επικρατείας κάλεσε τα κόμματα να καταψηφίσουν τις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας.

Η συζήτηση

Τυχόν νόμος που θα προβλέπει την τέλεση γάμου από πρόσωπα του ιδίου φύλου, είναι αντισυνταγματική, υποστήριξαν οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Λύσης, των "Σπαρτιατών" και της "Νίκης", αναπτύσσοντας τις τρεις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που κατέθεσαν στο νομοσχέδιο που συζητείται αυτή την ώρα στην Ολομέλεια. Και οι τρεις ενστάσεις απορρίφθηκαν από την πλειοψηφία.

O κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας είπε ότι το νομοσχέδιο έρχεται σε αντίθεση με τη θρησκευτική πίστη, προσβάλλει το τριαδικό δόγμα. Επίσης ότι η δυνατότητα να συνάπτουν γάμο και άτομα του ιδίου φύλου παραβιάζει τον κατοχυρωμένο, από το Σύνταγμα, θεσμό της οικογένειας, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του έθνους. Στο πλαίσιο δε της παρέμβασής του, ο Κωνσταντίνος Χήτας κάλεσε τον Θάνο Πλεύρη να προσέλθει στην αίθουσα για να υπερασπιστεί τη συνταγματικότητα του νομοσχεδίου, ως βουλευτής της συμπολίτευσης αλλά και το «δεξί χέρι του πρωθυπουργού» Μάκη Βορίδη, για να πει αν αυτό ο νομοσχέδιο είναι αντισυνταγματικό ή όχι. «Εμείς δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους, έχουμε πρόβλημα που ο νόμος δίνει δικαίωμα τεκνοθεσίας», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης.

Ο ειδικός αγορητής των Σπαρτιατών Πέτρος Δημητριάδης εστίασε στο άρθρο του Συντάγματος για τον θεσμό της οικογένειας, ως θεσμό προαγωγής του έθνους που απολαμβάνει της προστασίας του κράτους. «Αν κάποιος μελετήσει τα πρακτικά της συζήτησης της διαμόρφωσης του Συντάγματος, θα δει ότι ο συντακτικός νομοθέτης, θεωρεί ξεκάθαρα το γάμο ως ένωση ανάμεσα σε άτομα διαφορετικού φύλου και ότι ο γάμος δεν είναι μόνο δικαίωμα αλλά έχει σκοπό τη συντήρηση και την προαγωγή του έθνους», είπε ο κ. Δημητριάδης και συνέδεσε τη συνταγματική πρόβλεψη με την απαραίτητη ένωση των δύο φύλων, ως προϋπόθεση, για την γέννηση παιδιών. «Για εμάς το Σύνταγμα οφείλει να προστατεύει το ελληνικό έθνος», είπε επίσης ο ειδικός αγορητής των "Σπαρτιατών". «Δεν έχουμε θέμα με τις σεξουαλικές επιλογές των ανθρώπων, δεν είμαστε ομοφοβικοί, θέλουμε προστασία του Συντάγματος, όπως επιτάσσει την προστασίας της οικογένειας», είπε ο Ι. Κόντης κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των "Σπαρτιατών".

Ο ειδικός αγορητής της "Νίκης" Γιώργος Αποστολάκης είπε ότι το Σύνταγμα (άρθρο 21) αναφέρει πως η οικογένεια, είναι θεμέλιο προαγωγής και συντήρησης του έθνους, που προϋποθέτει ύπαρξη γονέων διαφορετικού φύλου και προστατεύεται από το Σύνταγμα. «Αυτός ο γάμος χαίρει συνταγματικής προστασίας», είπε ο κ. Αποστολάκης και επικαλέστηκε και το σύμφωνο του ΟΗΕ για την προστασία της οικογένειας και των μελών της από το κράτος και την κοινωνία. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της "Νίκης" Σπύρος Τσιρώνης είπε ότι «ο Θεός είναι αγάπη εν αληθεία» και στο ψέμα δεν μπορεί να υπάρχει αγάπη.

Σχολιάζοντας τις ενστάσεις, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Κώστας Τσιάρας είπε ότι είναι προτάσεις που παρουσιάζουν τη διαφορετική άποψη με το νομοσχέδιο όμως δεν έχουν αιτιώδη συνάφεια με το Σύνταγμα. Ιδίως επισήμανε ο κ. Τσιάρας την έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής που αποφαίνεται για τη συνταγματικότητα του νομοσχεδίου, αλλά και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Αναρωτήθηκε δε, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε δυναμική ερμηνεία του Δυντάγματος, με τα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών, ποιος θα τα προστάτευε τότε;

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι επιταγή του Συντάγματος είναι ότι οι Έλληνες είναι ίσοι έναντι του νόμου. Το νομοσχέδιο εκπληρώνει τη συνταγματική επιταγή ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίσοι, έχουμε ίσα δικαιώματα και οι διακρίσεις για λόγους φυλής, χρώματος, θρησκείας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού είναι διακρίσεις αντισυνταγματικές, είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου και θύμισε ότι οι βουλευτές έχουν δώσει όρκο για τη διαφύλαξη του Συντάγματος. Υπογράμμισε επίσης ότι το νομοσχέδιο εκπληρώνει ένα συνταγματικό καθήκον της Πολιτείας, να σέβεται η Πολιτεία την ανθρώπινη αξία και αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων και το δικαίωμά τους ελεύθερα να αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους. Επισήμανε επίσης τα άρθρα του Συντάγματος για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Εμφατικά αναφέρθηκε στην ομιλία του Σπύρου Μπιμπίλα, για την οποία σχολίασε ότι ήταν μια ομιλία που θύμισε πως η Πολιτεία δεν μπορεί να εμποδίζει ανθρώπους να είναι χαρούμενοι και παιδιά να παίρνουν αγάπη από τους δύο γονείς τους, και τους γονείς ιδίου φύλου. «Η αναγνώριση της ισότητας στο γάμο, αποτελεί συνταγματική εκπλήρωση του καθήκοντος που όλοι και όλες έχουμε. Σας καλώ να καταψηφίσουμε την ένσταση αντισυνταγματικότητας», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η ειδική αγορήτρια της Νέας Αριστεράς Έφη Αχτσιόγλου επισήμανε ότι η συζήτηση αφορά την νομική αναγνώριση της έννομης ένωσης δύο ανθρώπων. Χαρακτήρισε αλυσιτελές το επιχείρημα ότι δήθεν το νομοσχέδιο προσκρούει σε όσα το Σύνταγμα αναφέρει για την κρατούσα θρησκεία, γιατί η Ελλάδα δεν έχει θεοκρατικό καθεστώς και η Βουλή αποφασίζει. Επίσης στο ίδιο μήκος κύματος με την έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας είπε ότι το νομοσχέδιο εκπληρώνει τις συνταγματικές αρχές για την ισότητα και την ελευθερία.

Το ΚΚΕ έχει τοποθετηθεί για όλο αυτό το νομοσχέδιο και τα σοβαρά προβλήματα που θα φέρει και τους επικίνδυνους νόμους που θα ανοίξει, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης και ενημέρωσε ότι το κόμμα θα απέχει από την ψηφοφορία.

Και οι τρεις προτάσεις δεν είναι θεμελιωμένες, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Παναγιώτης Δουδωνής και σχολίασε ότι είναι προτάσεις που περισσότερο απηχούν απόψεις των τριών κομμάτων. «Είναι πρόταση που δίνει κανονιστική αρχή σε ολόκληρη την Αγία Γραφή. Η ύπαρξη των επιστολών του Ιησού είναι αίρεση ή είναι στην Ορθοδοξία;» σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, απευθυνόμενος ιδίως στην Ελληνική Λύση. Προσέθεσε επίσης ότι οι "Σπαρτιάτες" αναφέρονται στο Σύνταγμα αλλά είναι ερώτημα αν πιστεύουν στο Σύνταγμα. «Το νομοσχέδιο σε κανένα σημείο δεν προσκρούει στο Σύνταγμα», είπε ο Παναγιώτης Δουδωνής και τόνισε ότι αντιθέτως είναι ότι εκείνο που κάνει το νομοσχέδιο είναι ότι διευρύνει την προστασία που παρέχει το Σύνταγμα στο γάμο και στην οικογένεια. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε στα πρακτικά τη δημόσια παρέμβαση του Μάκη Βορίδη σε σχέση με το νομοσχέδιο, για να φανεί, όπως σχολίασε, «ποιος έχει σπείρει τον σπόρο της αντισυνταγματικότητα στα τρία κόμματα».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος είπε πως έργο της Βουλής δεν είναι να προστατεύει, τον λόγο και την πίστη της Εκκλησίας, αυτό είναι έργο της Εκκλησίας, δεν είναι αντικείμενο της νομοθετικής λειτουργίας της Βουλής. «Είναι βαθιά συντηρητική η προσέγγιση και των τριών προτάσεων», είπε ο κ. Ξανθόπουλος και τόνισε ότι ο συντακτικός νομοθέτης, ευφυώς, δεν έχει προσδιορίσει μορφή του γάμου. Σήμερα έχουμε ένα νομοσχέδιο για την κατοχύρωση του άρθρου 4 του Συντάγματος, υπάρχει η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής και το ΣτΕ που έχει νομολογήσει, είπε ο κ. Ξανθόπουλος που δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης έχει δημοσίως θέσει ζήτημα συνταγματικότητας.

Πηγή: skai.gr

