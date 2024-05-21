Η εμφάνιση της Μπέλα Χαντίντ στις Κάννες ήταν, χωρίς αμφιβολία, εντυπωσιακή και σέξι. Το διάσημο μοντέλο επέστρεψε στο κόκκινο χαλί -μετά από απουσία ενός έτους- στην πρεμιέρα της ταινίας «The Apprentice» στο Φεστιβάλ Καννών, φορώντας ένα διάφανο καφέ φόρεμα Saint Laurent που άφηνε ελάχιστα στη φαντασία.

Η Χαντίντ, η οποία έκανε ένα διάλειμμα από το μόντελινγκ και τις περισσότερες εκδηλώσεις πέρυσι εν μέσω της μάχης της με τη νόσο του Lyme, επέστρεψε δυναμικά, κάνοντας την παρουσία της ιδιαίτερα αισθητή…

Το μοντέλο αποτελεί σταθερή αξία στο διάσημο φεστιβάλ κινηματογράφου. Μάλιστα, οι εμφανίσεις της έχουν γράψει ιστορία και έχουν γίνει πρωτοσέλιδα στον διεθνή Τύπο.

Η Bella Hadid δίνει «μάχη» με τη νόσο του Lyme εδώ και πολλά χρόνια. Να θυμίσουμε ότι και η μητέρα της, Yolanda Hadid, διαγνώστηκε, επίσης, με τη νόσο του Lyme το 2012 μαζί με τον νεότερο αδελφό της, Anwar.

Πηγή: skai.gr

