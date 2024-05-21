Λογαριασμός
Φεστιβάλ Καννών: Η απελευθέρωση της θηλής για τη Bella Hadid – Εμφανίστηκε γυμνόστηθη στο κόκκινο χαλί… (video-φωτό)

Το μοντέλο αποτελεί σταθερή αξία στο διάσημο φεστιβάλ κινηματογράφου

Η Bella Hadid

Η εμφάνιση της Μπέλα Χαντίντ στις Κάννες ήταν, χωρίς αμφιβολία, εντυπωσιακή και σέξι. Το διάσημο μοντέλο επέστρεψε στο κόκκινο χαλί -μετά από απουσία ενός έτους- στην πρεμιέρα της ταινίας «The Apprentice» στο Φεστιβάλ Καννών, φορώντας ένα διάφανο καφέ φόρεμα Saint Laurent που άφηνε ελάχιστα στη φαντασία.

Η Bella Hadid

Η Χαντίντ, η οποία έκανε ένα διάλειμμα από το μόντελινγκ και τις περισσότερες εκδηλώσεις πέρυσι εν μέσω της μάχης της με τη νόσο του Lyme, επέστρεψε δυναμικά, κάνοντας την παρουσία της ιδιαίτερα αισθητή… 

Η Bella Hadid

Το μοντέλο αποτελεί σταθερή αξία στο διάσημο φεστιβάλ κινηματογράφου. Μάλιστα, οι εμφανίσεις της έχουν γράψει ιστορία και έχουν γίνει πρωτοσέλιδα στον διεθνή Τύπο. 

Η Bella Hadid

Η Bella Hadid δίνει «μάχη» με τη νόσο του Lyme εδώ και πολλά χρόνια. Να θυμίσουμε ότι και η μητέρα της, Yolanda Hadid, διαγνώστηκε, επίσης, με τη νόσο του Lyme το 2012 μαζί με τον νεότερο αδελφό της, Anwar.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Bella Hadid φεστιβάλ Καννών
