Εντός της ημέρας η αναγνώριση από την Ιρλανδία του κράτους της Παλαιστίνης

Η ιρλανδική κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει σήμερα πως προχωρά στην αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης, μεταδίδουν ιρλανδικά ΜΜΕ.

Το Δουβλίνο είχε αναγγείλει στις αρχές Απριλίου πως ετοιμαζόταν για την κίνηση αυτή και την περασμένη εβδομάδα κατέστησε σαφές πως θα προχωρούσε στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους εντός Μαΐου.

Προβλέπεται να παραχωρηθεί συνέντευξη Τύπου ηγετών της κυβέρνησης του κράτους μέλους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του ιρλανδού πρωθυπουργού Σάιμον Χάρις, στις 08:00 (τοπική ώρα· 10:00 ώρα Ελλάδας).

Στη συνέντευξη αυτή η κυβέρνηση της Ιρλανδίας θα ανακοινώσει την απόφασή της να προχωρήσει στην αναγνώριση, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιρλανδικής δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης RTÉ και της εφημερίδας Irish Times.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών μεταφόρτωσε στο X βίντεο απευθυνόμενο στο Δουβλίνο για το προειδοποιήσει πως αναγνωρίζοντας παλαιστινιακό κράτος θα μετατραπεί «σε πιόνι στα χέρια του Ιράν» και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Η κίνηση αυτή το μόνο που θα κάνει είναι να «τροφοδοτήσει τον εξτρεμισμό και την αστάθεια», κατά την ισραηλινή διπλωματία.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ ανήγγειλε επίσης την περασμένη εβδομάδα ότι θα ανακοινώσει σήμερα την ημερομηνία που η Μαδρίτη θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος.

Τον Μάρτιο, ο κ. Σάντσεθ έδινε στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες κοινή ανακοίνωση με τους επικεφαλής των κυβερνήσεων της Ιρλανδίας, της Σλοβενίας και της Μάλτας, με την οποία εξέφραζαν την βούλησή τους να αναγνωρίσουν κράτος της Παλαιστίνης.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ερίζει πως αυτό αποτελεί «ανταμοιβή της τρομοκρατίας» και καθιστά πολύ πιο δύσκολο τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και την επίλυση της ισραηλινοπαλαιστινιακής διένεξης μέσω διαπραγματεύσεων.

Τα περισσότερα από τα 193 κράτη μέλη του ΟΗΕ έχουν αναγνωρίσει μέχρι σήμερα κράτος της Παλαιστίνης.

Το Ισραήλ ορκίστηκε να εξαλείψει τη Χαμάς κι εξαπέλυσε επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας στη Λωρίδα της Γάζας σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της εναντίον του νότιου Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, στην οποία έχασαν τη ζωή τους πάνω από 1.170 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Από τους 252 ανθρώπους που απήχθησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, 124 εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στον θύλακο, όμως 37 θεωρείται πως είναι νεκροί, κατά τον ισραηλινό στρατό.

Από την 7η Οκτωβρίου, τουλάχιστον 35.647 Παλαιστίνιοι, στη μεγάλη πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν χάσει τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας εξαιτίας των ασταμάτητων βομβαρδισμών και των χερσαίων επιχειρήσεων των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, που κυβερνά τη Γάζα από το 2007.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.