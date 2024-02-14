Η σημερινή είναι μια ημέρα νίκης και μια ημέρα μιας κάποιας ηθικής δικαίωσης για όλα όσα έχει υποστεί η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, ανέφερε η ειδική αγορήτρια της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου, στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την ισότητα στο γάμο.

«Και ενώ σήμερα είναι μια ημέρα μερικής δικαίωσης, συμβαίνει το εξής αντιφατικό. Το νομοσχέδιο θα γίνει νόμος μόνο αν το υπερψηφίσουν και τμήματα της αντιπολίτευσης. Και αυτό δείχνει κάτι ουσιώδες για την κυβερνητική παράταξη. Ότι είναι μια βαθιά συντηρητική παράταξη, η οποία δεν μπορεί να παρακολουθήσει τις κοινωνικές αλλαγές και τις εξελίξεις σε ζητήματα τόσο στοιχειώδη όσο τα ανθρώπινα δικαιώματα», είπε η κ. Αχτσιόγλου και πρόσθεσε: «Δυστυχώς, δεν είναι ότι με αυτό το νομοσχέδιο η Νέα Δημοκρατία κάνει κάποια προοδευτική στροφή ή που φανερώνει ο κ. Μητσοτάκης κάποιο προοδευτικό πρόσωπο. Τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει. Δεν μπορείτε να μιλάτε για πρόοδο, την ώρα που έχετε περιφέρει το κράτος δικαίου σε τέτοιο ευτελισμό και σε τέτοια πρωτοφανή απαξία. Δεν μπορείτε να μιλάτε για πρόοδο, όταν πριν λίγες μέρες το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο καταδίκασε την κυβέρνηση, καταδίκασε τη χώρα, με μεγάλη πλειοψηφία, για τις παραβιάσεις στα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με το ναυάγιο της Πύλου, με τις παραβιάσεις στα ζητήματα της ελευθερίας του Τύπου, για τις παραβιάσεις σε ό,τι αφορά την προστασία δημοσιογράφων».

Αυτό το νομοσχέδιο, επέμεινε η ειδική αγορήτρια της Νέας Αριστεράς, «δεν θα ξεπλύνει αυτή την πολιτική ντροπή» και τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλάει για την προστασία των γυναικών, όταν εδώ και 4,5 χρόνια, αρνείται να νομοθετήσει τη γυναικοκτονία, δηλαδή αρνείται να δώσει ορατότητα, στην αιτία η οποία οδηγεί δεκάδες γυναίκες στην κακοποίηση και στο θάνατο, που είναι η πατριαρχική δομή της ελληνικής κοινωνίας. Είπε επίσης ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλάει ούτε για την προστασία των παιδιών, όταν άφησε το βρεφικό γάλα να φτάσει 200% πάνω από τις τιμές που υπάρχουν στην Ευρώπη, όταν κόβει τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, οι οποίες προβλέπουν το επίδομα γάμου και παιδιών, όταν κόβει 30.000 παιδιά από τα δημόσια πανεπιστήμια και τώρα τους λέει να πάνε σε ιδιωτικό και όταν δίνει σε live πανελλαδική μετάδοση, τη διεύθυνση και τα στοιχεία του κακοποιημένου κοριτσιού στο Κολωνό.

«Αυτή είναι η μικροπολιτική στάση. Αν και η δική μας στάση ήταν μικροπολιτική, και όχι στάση αρχής, δεν θα έπρεπε να υπερψηφίσουμε το νομοσχέδιο. Εμείς όμως στη Νέα Αριστερά, δεν κινούμαστε με μικροπολιτική. Κινούμαστε από θέση αρχής και κατά την άποψή μας, αυτό το νομοσχέδιο αφορά δύο πράγματα, για τα οποία υπάρχει θέση αρχής και γι΄αυτό πρέπει να υπερψηφιστεί. Το ένα πράγμα είναι αναγνώριση ενός αυτονόητου ανθρωπίνου δικαιώματος και το δεύτερο πράγμα που αφορά είναι η ισονομία», είπε η Έφη Αχτσιόγλου.

«Όσοι αρνείστε την αναγνώριση αυτού του γάμου, των ομόφυλων ζευγαριών, το κάνετε γιατί θεωρείτε ηθικά μεμπτή τη σχέση ομόφυλων ατόμων, γιατί τη θεωρείτε κατώτερης ηθικής ποιότητας», σχολίασε για τους επικριτικές του νομοσχεδίου, και τους «ψευδεπίγραφους» ισχυρισμούς που προβάλλουν ότι το νομοσχέδιο θα βλάψει τα συμφέροντα των παιδιών.

