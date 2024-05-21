Το ποσοστό αποδοχής του προέδρου Τζο Μπάιντεν έπεσε αυτόν τον μήνα στο χαμηλότερο επίπεδο των δύο τελευταίων ετών, μια ανησυχητική ένδειξη ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos.

Η τετραήμερη δημοσκόπηση ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα και έδειξε ότι μόλις το 36% των Αμερικανών εγκρίνουν την απόδοση του Μπάιντεν ως προέδρου, από 38% τον Απρίλιο. Το ίδιο χαμηλό ποσοστό είχε καταγραφεί για τελευταία φορά τον Ιούλιο του 2022. Μολονότι η πτώση των δύο μονάδων σε σύγκριση με τον Απρίλιο είναι εντός του περιθωρίου λάθους της δημοσκόπησης (συν/πλην 3 μονάδες), μπορεί να προμηνύει κακές εξελίξεις για τον Μπάιντεν που θα βρεθεί αντιμέτωπος τον Νοέμβριο με τον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε πανεθνικό επίπεδο ο Δημοκρατικός Μπάιντεν συγκεντρώνει περίπου το ίδιο ποσοστό με τον Τραμπ στο ερώτημα ποιον θα επέλεγαν οι ψηφοφόροι. Όμως ο Τραμπ προηγείται ελαφρά σε πολλές δημοσκοπήσεις σε Πολιτείες που είναι πιθανόν να καθορίσουν τον νικητή.

Η τελευταία δημοσκόπηση δείχνει τις αδυναμίες αλλά κάποια πλεονεκτήματα του Μπάιντεν. Η κατάσταση της οικονομίας θεωρείται κορυφαίο ζήτημα αφού το 23% των ερωτηθέντων είπε ότι είναι το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας. Περίπου 21% θεωρεί κορυφαίο ζήτημα τον πολιτικό εξτρεμισμό και 13% τη μετανάστευση.

Περίπου το 40% απάντησε ότι ο Τραμπ είχε καλύτερη πολιτική για την οικονομία (30% για τον Μπάιντεν) ενώ οι υπόλοιποι είπαν ότι δεν γνωρίζουν ή δεν απάντησαν στην ερώτηση.

Ο Τραμπ προηγείται σημαντικά σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, με το 42% να προτιμά τη δική του προσέγγιση και το 25% την πολιτική του Μπάιντεν. Ο τελευταίος προηγείται ελαφρά στη διαχείριση του πολιτικού εξτρεμισμού (34% έναντι 30% του Τραμπ).

Όσον αφορά τους πολέμους στο εξωτερικό και την τρομοκρατία, το 36% θεωρεί καλύτερο τον Τραμπ για την αντιμετώπισή τους ενώ το 29% προτιμά τον Μπάιντεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

