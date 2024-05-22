ΟΗΕ: Κλειστή παραμένει η διέλευση στη Ράφα - Καμία βοήθεια μέσω της προβλήτας από το Σάββατο

Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο Στεφάν Ντουζαρίκ, ενημέρωσε διαπιστευμένους συντάκτες για την ανθρωπιστική βοήθεια που φθάνει μέσω χερσαίων διελεύσεων στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και για τη διανομή της βοήθειας που φτάνει από την Κύπρο μέσω προβλήτας που κατασκεύασε ο αμερικανικός στρατός, στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

Όπως ανέφερε o κ. Ντουζαρίκ, το πέρασμα της Ράφας παραμένει κλειστό. «Οι συνάδελφοί μας στο OCHA, στην ενημέρωσή τους στο Συμβούλιο Ασφαλείας (σ.σ. προχθές Δευτέρα), είπαν ότι το κλείσιμο εμπόδισε την είσοδο περίπου 82.000 τόνων προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων και φαρμάκων», είπε.

Το Κερέμ Σαλόμ, επίσης καίριας σημασίας σημείο διέλευσης ανθρωπιστικής βοήθειας, παραμένει ανοιχτό, με την έννοια ότι φθάνει υλικό εκεί από την ισραηλινή πλευρά μεν, αλλά οι προκλήσεις ως προς την πρόσβαση παραμένουν, λόγω των συνεχιζόμενων μαχών και των δυσκολιών στη μεταφορά. Βορειότερα, το πέρασμα του Έρετς άνοιξε από την 1η έως την 9η Μαΐου, αλλά έκτοτε είναι κλειστό, σημείωσε.

«Το νέο πέρασμα στο δυτικό Έρετς χρησιμοποιείται τώρα για περιορισμένες ποσότητες βοήθειας. Όμως οι περιοχές κοντά στα περάσματα τελούν υπό διαταγές εσπευσμένης απομάκρυνσης (των αμάχων). Επίσης, δεν έχει υπάρξει νέα άφιξη φορτηγών από την τεχνητή προβλήτα από το Σάββατο», πρόσθεσε ο κ. Ντουζαρίκ.

Ανέφερε ότι σύμφωνα με το UNRWA, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο κέντρο εφοδιασμού της υπηρεσίας, ούτε σε αποθήκη του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (και το μεν και η δε βρίσκονται στη Ράφα), λόγω των συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Η UNRWA αναφέρει ότι τα κέντρα υγείας της δεν έχουν λάβει ιατρικά εφόδια τις τελευταίες 10 ημέρες. Παρ’ όλ’ αυτά, το προσωπικό συνεχίζει να προσφέρει φροντίδες σε χιλιάδες τραυματίες κι ασθενείς που φθάνουν καθημερινά στις δομές υγείας που εξακολουθούν να λειτουργούν.

Παράλληλα, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Δρ. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγιέσους εξέφρασε βαθιά ανησυχία για την ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού του νοσοκομείου Αλ Άουντα, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας. Μέσω ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης, επισήμανε ότι το νοσοκομείο παραμένει υπό πολιορκία από την Κυριακή, χωρίς να επιτρέπεται σε κανέναν να βγει ή να εισέλθει.

Ο Τορ Βένεσλαντ, Ειδικός Συντονιστής για την Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή, τόνισε προχθές Δευτέρα ότι η κατάσταση στη Ράφα γίνεται ολοένα και απελπιστική και επικίνδυνη για τον πληθυσμό υπό πολιορκία. Παρότρυνε τα μέρη να διπλασιάσουν όλες τις προσπάθειες και να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αμέσως με καλή πίστη. Ο κ. Βένεσλαντ εξέφρασε την ανησυχία πως το ότι δεν επιτεύχθηκε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζα και η διεξαγωγή μεγάλης κλίμακας στρατιωτικής επιχείρησης στη Ράφα μεγεθύνει τον κίνδυνο κλιμάκωσης των περιφερειακών εντάσεων.

Από την πλευρά της, η Διευθύντρια Επιχειρήσεων του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) Έντεμ Γουοσόρνου τόνισε στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ότι οι συνθήκες διαβίωσης συνεχίζουν να επιδεινώνονται λόγω των σφοδρών μαχών, ιδιαίτερα σε περιοχές της Γάζας όπως είναι η Τζαμπάλια και η ανατολική Ράφα, καθώς και επειδή συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στον παλαιστινιακό θύλακο από ξηρά, αέρα και θάλασσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

