Στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα χρειάστηκε να μεταφερθεί ηλικιωμένη μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στο διαμέρισμά της στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στην κουζίνα του διαμερίσματος λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Τρίτης και οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο με δύο οχήματα κατάφεραν να την σβήσουν πριν πάρει διαστάσεις.

Οι πυροσβέστες απομάκρυναν την ηλικιωμένη, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

