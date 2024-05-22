Στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα χρειάστηκε να μεταφερθεί ηλικιωμένη μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στο διαμέρισμά της στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.
Η πυρκαγιά ξέσπασε στην κουζίνα του διαμερίσματος λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Τρίτης και οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο με δύο οχήματα κατάφεραν να την σβήσουν πριν πάρει διαστάσεις.
Οι πυροσβέστες απομάκρυναν την ηλικιωμένη, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.
