Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα ηλικιωμένη μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στο διαμέρισμά της

Η πυρκαγιά ξέσπασε στην κουζίνα του διαμερίσματος στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο κατάφεραν να την σβήσουν πριν πάρει διαστάσεις.

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη

Στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα χρειάστηκε να μεταφερθεί ηλικιωμένη μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στο διαμέρισμά της στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στην κουζίνα του διαμερίσματος λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Τρίτης και οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο με δύο οχήματα κατάφεραν να την σβήσουν πριν πάρει διαστάσεις.

Οι πυροσβέστες απομάκρυναν την ηλικιωμένη, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκη Φωτιά διαμέρισμα ηλικιωμένη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark