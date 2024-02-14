«Ο πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής εμφανίστηκε στην εξεταστική επιτροπή ως άλλος Πόντιος Πιλάτος και ένιψε τας χείρας του για τις ευθύνες που ο ίδιος φέρει για το πολύνεκρο έγκλημα των Τεμπών» τονίζει σε δήλωσή του το μέλος της εξεταστικής επιτροπής και βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Βασίλης Κόκκαλης.

Προσθέτει μάλιστα τα εξής: «Παίζοντας με το γράμμα του νόμου, μας εξήγησε πως τόσες ανθρώπινες ζωές χάθηκαν λόγω ανθρώπινου λάθους, αφήνοντας εαυτόν έξω από τις εξόφθαλμες δικές του ευθύνες. Νωρίτερα, είχε σπεύσει να κάνει και το άσπρο-μαύρο, παραφράζοντας ακόμη και τις από καιρό προειδοποιήσεις των εργαζομένων για τους σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας του σιδηροδρόμου! Εάν όμως όντως νιώθει και δηλώνει αθώος, τότε γιατί δεν συναινεί να συσταθεί προανακριτική επιτροπή και να ελεγχθεί; Γιατί δεν συναινεί στο να αρθεί η βουλευτική του ασυλία και να δικαστεί από τους φυσικούς του δικαστές, όπως όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες;

Η όλη του συμπεριφορά αποτελεί ξεκάθαρη ομολογία ενοχής στην συνείδηση της κοινής γνώμης. Μπορεί λοιπόν να κρύβεται πίσω από τη βουλευτική του ασυλία και από το ισχυρό καθεστώς της κυβέρνησης Μητσοτάκη που έσπευσε να «θάψει» κάθε στοιχείο και κάθε ευθύνη γι' αυτό το έγκλημα. Μπορεί να "αθωωθεί" από τους πολιτικά ομογάλακτούς του. Για την κοινωνία και για την ιστορία όμως έχει "καταδικαστεί" γι' αυτή την εθνική τραγωδία. Θα τον θυμόμαστε ως τον πολιτικό χωρίς τα "πολιτικά παντελόνια"».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

