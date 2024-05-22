Αμερικανός αξιωματούχος: Το Ισραήλ «έλαβε υπόψη» τις «ανησυχίες» των ΗΠΑ για τη Ράφα

Ανώτερος αμερικανός αξιωματούχος έκρινε χθες Τρίτη πως το Ισραήλ «έλαβε υπόψη» τις «ανησυχίες» της Ουάσιγκτον στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

«Οι Ισραηλινοί αναθεώρησαν τα σχέδιά τους. Έλαβαν υπόψη πολλές από τις ανησυχίες που είχαμε εκφράσει», διαβεβαίωσε δημοσιογράφους.

«Πρόκειται για συζήτηση που συνεχίζεται» κι είναι «εποικοδομητική», πρόσθεσε, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Αναφερόταν στις συζητήσεις ανάμεσα στον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, τον Τζέικ Σάλιβαν, και κορυφαίους ισραηλινούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, το σαββατοκύριακο στο Ισραήλ.

«Αυτό που μετράει είναι τι γίνεται πραγματικά» στο πεδίο, πρόσθεσε. «Δεν δίνουμε πράσινο φως στις ισραηλινές επιχειρήσεις—δεν είναι αυτός ο ρόλος μας», έσπευσε να συμπληρώσει.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει εκφράσει δημόσια την αντίθεσή του στη διεξαγωγή χερσαίας επίθεσης ευρείας κλίμακας στη Ράφα.

Το Ισραήλ άρχισε την 7η Μαΐου χερσαίες επιχειρήσεις σε ανατολικούς τομείς της Ράφας, παρά την αντίθεση της διεθνούς κοινότητας, που ανησυχεί για την τύχη των ενός εκατ. και πλέον αμάχων που είχαν καταφύγει στην πόλη αυτή και είχαν παγιδευτεί.

Ο ισραηλινός στρατός διέταξε μαζική εσπευσμένη απομάκρυνση αμάχων από τη Ράφα, όπου λέει πως θέλει να καταστρέψει τα τελευταία, κατ’ αυτόν, τάγματα της Χαμάς, το δίκτυο υπόγειων σηράγγων και να διασώσει ομήρους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

