Αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας κατέθεσε και ο ΣΥΡΙΖΑ, επί της αρχής του νομοσχεδίου για την ισότητα στον γάμο.

«Θα στηρίξουμε ακόμα και ένα τμήμα μιας μεταρρύθμισης, που ήδη έχουμε προτείνει και κοινοβουλευτικά, και προφανώς δεν θα προσβάλουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα για να αποδείξουμε τα ελλείμματα και τον διχασμό της κυβέρνησης», είπε ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μιλώντας στη Βουλή για το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο.

Ο Σωκράτης Φάμελλος υπογράμμισε ότι όλοι γνωρίζουν ότι χωρίς την ψήφο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και άλλων κομμάτων αυτή η μεταρρύθμιση δεν θα μπορούσε να γίνει, «χωρίς την ψήφο του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα γινόταν». Τόνισε ότι «χωρίς την στήριξη των πραγματικά προοδευτικών δυνάμεων της αντιπολίτευσης αυτό το νομοσχέδιο δεν μπορεί να περάσει», προσθέτοντας ότι «αισθανόμαστε τιμή να στηρίζουμε το ευρωπαϊκό κεκτημένο και να στηρίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα», καθώς «η ισότητα δεν είναι θέμα προς συζήτηση, είναι αδιαπραγμάτευτη και όσο κι αν θέλουν κάποιοι να μας κρατάνε πίσω, η κοινωνία προχωρά και εξελίσσεται και γίνεται συμπεριληπτική χάρη και στον ΣΥΡΙΖΑ και τις πρωτοβουλίες του. Εμείς φέραμε τη συζήτηση ως εδώ». Ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε δημοψηφίσματα.

Ανέφερε ότι «δεν καλούμαστε να κατοχυρώσουμε δικαιώματα μόνο για κάτι που θα γίνει αλλά και για κάτι που ήδη υπάρχει» και «δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια».

Υπογράμμισε ότι η σημερινή συζήτηση αφορά το ευρωπαϊκό κεκτημένο και πως «ο διχασμός της ΝΔ αποδεικνύει ότι ένα μεγάλο τμήμα της ξεκάθαρα τίθεται κατά του ευρωπαϊκού κεκτημένου» και ότι «φαίνεται πως τη συζήτηση για τις μεταρρυθμίσεις δεν τις αντέχει πολιτικά η ΝΔ γιατί αμφισβητείται ήδη η συνοχή της». Προσέθεσε ότι «πρέπει να καταγραφεί ότι η ΝΔ δεν έχει την επάρκεια να κάνει προοδευτικές μεταρρυθμίσεις και να ικανοποιήσει βασικά δικαιώματα και τη συνταγματική επιταγή της ισότητας», ενώ σχολίασε ότι «ο ψευδεπίγραφος φιλελευθερισμός και εκσυγχρονισμός τους σταματά στις εξαγγελίες και στα μεγάλα λόγια».

Σε αυτό το πλαίσιο είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής του νομοσχεδίου, αναφέροντας ότι «απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο μεγάλο ερώτημα της σύμπλευσης της χώρας μας με την ΕΕ, το κρυφτούλι δεν είναι ανεκτό». Είπε ότι «χρειάστηκε ένα νομοσχέδιο με προοδευτικό πρόσημο για να αποκαλυφθεί το πραγματικό πρόσωπο της κυβέρνησης που κάθε άλλο παρά κεντρώο είναι, εφόσον λέγεται ότι πάνω από το 1/3 των βουλευτών της συμπολίτευσης είτε καταδικάζει είτε αποφεύγει να στηρίξει το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο αυτό δείχνει την πολιτική σας ταυτότητα και την πολιτική πραγματικότητα».

Ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι η νομική κατοχύρωση του δικαιώματος στον γάμο για όλα τα ζευγάρια ανεξαρτήτως φύλου είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή για τη χώρα μας και έχει αναδείξει μεγάλες αντιθέσεις μέσα στην κοινωνία και στα κόμματα και «έχει ανασύρει σκοταδιστικές αντιλήψεις, που οφείλουν ο προοδευτικός και δημοκρατικός κόσμος να αντιμετωπίσει». Επιπλέον, συνέχισε, έχει αποκαλύψει «ένα μεγάλο ρήγμα στην κυβερνητική παράταξη που πατάει σε πολλές βάρκες…».

Θέτοντας θέμα συνοχής της κυβέρνησης ο κ. Φάμελλος ανέφερε: «Η κυρία Συρεγγέλα και ο κ. Σκέρτσος στις Επιτροπές μας είπαν ότι η αντίθεση στο νομοσχέδιο είναι σαν να πηγαίνουμε κόντρα σε καταστατικές αρχές του Συντάγματος. Αναρωτιόμαστε, αναφέρονταν στον κ. Βορίδη, και στους βουλευτές που δεν θα το ψηφίσουν; Μας λένε επίσης ότι αν κάποιος θεωρεί ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να συμμορφωθεί με τις αρχές που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ευρωπαϊκή νομοθεσία και η ευρωπαϊκή νομολογία των ευρωπαϊκών δικαστηρίων, θέτει αμφισβήτηση ως προς τη θέση και τον ρόλο της Ελλάδας ως κράτος μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Αναρωτιόμαστε πάλι, ο κ. Βορίδης και αυτοί που δεν θα ψηφίσουν αμφισβητούν τη θέση της Ελλάδας;». Σχολίασε ότι αυτά είναι αληθή επιχειρήματα, «αλλά απευθύνονται στον κ. Βορίδη, σε μεγάλο τμήμα της ΝΔ και στον κ. Σαμαρά». Είπε ότι ο υπουργός Επικρατείας όχι μόνο λέει ότι δεν θα ψηφίσει αλλά έχει επιχειρηματολογήσει και υπέρ της αντισυνταγματικότητας, για να αναρωτηθεί: «Και μετά πιστεύετε ότι θα έρχεται με αξιοπιστία να υπερασπίζεται την κυβερνητική πολιτική;».

Κατόπιν αυτών ο κ. Φάμελλος έθεσε το ερώτημα πόσα μέλη της ΚΟ της ΝΔ «εναντιώνονται» στις αρχές του Συντάγματος και δεν θέλουν να συμμορφωθεί η χώρα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, πόσοι βουλευτές της συμπολίτευσης «αμφισβητούν τη θέση και το ρόλο της Ελλάδας ως μέλους της ευρωπαϊκής οικογένειας» και «πόσοι υπουργοί αμφισβητούν την υποχρέωση της χώρας στην ισότητα, στο να μην υπάρχουν αόρατοι άνθρωποι, να μην υπάρχουν αόρατα παιδιά». Σχολίασε ότι η ΝΔ προσπαθεί να ισορροπήσει σε πολλές βάρκες και σε αυτή της Ακροδεξιάς, προσθέτοντας ότι «η ψηφοθηρία είναι χυδαία πολιτική επιλογή». Ζήτησε από την κυβέρνηση να μην επιχειρεί συμψηφισμούς με τις στάσεις των βουλευτών τής αντιπολίτευσης, καθώς «η επάρκεια και η σταθερότητα της κυβέρνησης εξαρτάται από τη συμπολίτευση». Χαρακτήρισε δε πρωτόγνωρη την «προτροπή του ίδιου του πρωθυπουργού προς τους βουλευτές να απέχουν από την ψηφοφορία ενός νομοσχεδίου», λέγοντας πως ακόμα κι αν απέχουν θα καταγραφούν στην κοινωνική συνείδηση και στην πολιτική ότι είναι κατά του νομοσχεδίου.

Ο κ. Φάμελλος επισήμανε ότι το νομοσχέδιο εντάσσεται στον πυρήνα του κράτους δικαίου όμως, σχολίασε, «δεν είναι συγχωροχάρτι για τη ΝΔ και τον κ. Μητσοτάκη που έχει στόχο να μειώσει και να υποβαθμίσει τις δημοκρατικές λειτουργίες και το κράτος δικαίου για να εξυπηρετήσει το σχέδιο και τα συμφέροντα που τον έφεραν στην εξουσία, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να υλοποιήσει ένα εκτεταμένο πλιάτσικο στη δημόσια και ιδιωτική περιουσία…».

Σε αυτό το σημείο αναφέρθηκε εκτενώς στο περιεχόμενο του ψηφίσματος που πέρασε την προηγούμενη Τετάρτη από το Ευρωκοινοβούλιο «με ευρύτατη πλειοψηφία τεσσάρων πολιτικών ομάδων», για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα. Σχολίασε ότι το ψήφισμα αποτελεί την καταγραφή όσων διαδραματίζονται στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια, και αναφέρθηκε στην 107η θέση στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου των Δημοσιογράφων χωρίς Σύνορα για το 2023, την πρόσφατα δημοσιευθείσα ετήσια έκθεση της ΑΔΑΕ για το 2022, την 59η θέση της χώρας σύμφωνα με την έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας. Τόνισε ότι «αντί η κυβέρνηση και οι βουλευτές της να κινητοποιηθούν, για να αλλάξει αυτή η εικόνα για τη χώρα μας, επιδίδονται σε έναν αγώνα υποβάθμισης και απαξίωσης του ψηφίσματος και φτάνουν στο σημείο να κατηγορήσουν ως ανθέλληνες τους Έλληνες ευρωβουλευτές που το ψήφισαν. Και οι υπόλοιποι 328 που το ψήφισαν τι είναι;». Δηλαδή, είπε, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση, «λέτε στην Έλενα Κουντουρά και στον Κώστα Αρβανίτη, που ήταν και εισηγητής, να πουν ψέματα για να υπερασπιστούν την κυβέρνηση σας και όχι την αλήθεια, τη δημοκρατία και τους πολίτες της χώρας;». Σημείωσε δε ότι οι ίδιοι ευρωβουλευτές συνέβαλαν ώστε στο ψήφισμα μην υπάρχουν σκληρές επιπτώσεις για τη χώρα μας. «Ανθέλληνες είναι όσοι προσβάλλουν την Ελλάδα όσοι μας έκαναν μαύρο πρόβατο στα θέματα δημοκρατίας», είπε. Προσέθεσε ότι «η απαξίωση του Ευρωκοινοβουλίου και με δηλώσεις του κ. Βορίδη, που χαρακτήρισε το ψήφισμα ακραίο και εμπαθές, μετά την απαξίωση της ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής για τη σύμβαση 717, αποδεικνύει ότι δεν έχετε καμία σχέση με το σύνθημα ”Μένουμε Ευρώπη”».

Μιλώντας για το νομοσχέδιο είπε ότι έχει προοδευτική κατεύθυνση, όμως ήλθε με σημαντική καθυστέρηση και ότι η κυβέρνηση το φέρνει τώρα «για να καλύψετε την κατακραυγή που υπάρχει στο εξωτερικό για την Ελλάδα». Είπε ότι οι διατάξεις του χρήζουν βελτιώσεων, ενώ υποστήριξε ότι «το νομοσχέδιο αυτό δεν ανήκει στην κυβέρνηση και δεν τη χαρακτηρίζει». Τόνισε ότι «για εμάς στο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι αυτονόητο ότι θα στηρίξουμε τις ρυθμίσεις του, καθώς η άρση διακρίσεων λόγω φύλου στο Οικογενειακό Δίκαιο αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας δέσμης μεταρρυθμίσεων που προώθησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε δύσκολα χρόνια, το 2015-2019 (επέκταση του συμφώνου συμβίωσης σε ομόφυλα ζευγάρια, νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, δικαίωμα αναδοχής τέκνων από όλους, άρση διακρίσεων στην εργασία).

Σημείωσε ότι οι αλλαγές που επέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση στη νομοθεσία της χώρας μας, συνέβαλαν στην ωρίμανση της κοινωνίας και στην επίτευξη ενός πιο προοδευτικού θεσμικού πλαισίου, ενώ υπογράμμισε ότι «τα περισσότερα στελέχη της ΝΔ δεν ψήφισαν αυτές τις αλλαγές», που αποτελούν «τις βάσεις για το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα».

Προσέθεσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πλήρη πρόταση νόμου για την ισότητα στον γάμο δύο φορές, το 2022 και το 2024, «που δεν είχε γίνει αποδεκτή από την κυβέρνηση της ΝΔ και ήταν πιο προωθημένα από αυτά που φέρνετε σήμερα, αυτό όμως δεν μας στερεί τη δυνατότητα να στηρίξουμε μια νομοθετική πρωτοβουλία».

Τόνισε ότι «πρέπει να συνεχίσουμε και μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τη συνεχή και συνεπή εφαρμογή του ώστε να προχωρήσουν οι αλλαγές για να απεικονιστεί αυτή η αλλαγή της νομοθεσίας και στην καθημερινότητα».

Ο κ. Φάμελλος επικέντρωσε σε δύο ζητήματα, από τα «πολλά προβλήματα που έχουμε εντοπίσει στο νομοσχέδιο», στα οποία και παρεμβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδικότερα, το ένα αφορά στο τεκμήριο γονεϊκότητας, την αναγνώριση της γονεϊκής σχέσης και για τα δύο μέλη μίας οικογένειας για τα παιδιά που γεννιούνται εντός γάμου. Είπε ότι αυτό το ζήτημα μπαίνει ξεκάθαρα και από την έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής «που λέει ότι η ρύθμισή σας είναι ατελής και δημιουργεί διακρίσεις και προβλήματα». «Δηλαδή με τις ρυθμίσεις σας τίθεται το ερώτημα αν μπορεί νομίμως το ομόφυλο ζεύγος των γυναικών να προσφεύγει σε διαδικασίες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, παρέχοντας τη συναίνεσή του κατά την κείμενη νομοθεσία. Ότι στην περίπτωση γέννησης παιδιού εντός γάμου ή συμφώνου συμβίωσης, γεννάται ζήτημα εφαρμογής των άρθρων 1464-1465 ΑΚ και ειδικότερα στο τεκμήριο γονεϊκότητας. Δηλαδή το παιδί που θα γεννηθεί, θα έχει -ελλείψει νομοθετικής ρύθμισης- έναν μόνο γονέα», είπε. Σημείωσε ότι χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση για την προστασία τού συμφέροντος του παιδιού, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του, αλλά και την ανάγκη ύπαρξης ασφάλειας δικαίου στα θέματα συγγένειας και σχέσεων γονέων και τέκνων.

Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «επειδή οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι ατελείς, η Πολιτεία θα πρέπει να ρυθμίσει νομοθετικά τα ζητήματα της συγγένειας και να μην τα αφήσει να κριθούν από τα δικαστήρια», προσθέτοντας ότι η τροπολογία που κατέθεσε η Έλενα Ακρίτα καλύπτει κάποια από τα ζητήματα της έκθεσης της επιστημονικής υπηρεσίας ώστε η Πολιτεία να ρυθμίζει με ξεκάθαρο τρόπο τα ζητήματα της συγγένειας στις περιπτώσεις των ζευγαριών γυναικών.

Δεύτερον, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι για «σοβαρά ζητήματα και ελλείμματα που αναδεικνύονται και με αυτό το νομοσχέδιο για την παρένθετη κύηση». Είπε ότι αυτά έχουν δημιουργηθεί από νομοθετήματα της ΝΔ. Σημείωσε ότι με βάση τις προτάσεις αξιόπιστων διεθνών οργανισμών ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε δια της Αθηνάς Λινού «τροπολογία που αποτελεί προοδευτική μεταρρύθμιση, προς όφελος της γυναίκας και του παιδιού» και πως «πιστεύουμε ότι πρέπει να τεθούν αυστηρότεροι όροι ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και το συμφέρον τόσο της γυναίκας που υποβάλλεται σε παρένθετη κύηση όσο και του τέκνου». Σχολίασε ότι αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με τη νομοθετική μας πρωτοβουλία του 2022 και του 2024, «αντίθετα στην πρόταση αυτή που καταθέτουμε υπάρχει ανάγνωση για ίσα δικαιώματα ανεξαρτήτως φύλου». «Εξάλλου τα προβλήματα έχουν διαπιστωθεί σήμερα, στην εφαρμογή του μέτρου στα ετερόφυλα ζευγάρια. Αλλά εσείς επιλέγετε να εθελοτυφλείτε», είπε.

Κάλεσε τον κ. Σκέρτσο και την κυβέρνηση να πάρουν θέση, αν αποδέχονται τις δυο τροπολογίες, προσθέτοντας ότι «θα ανοίξετε τον ασκό του Αιόλου αν δεν επιλύσετε κάποια προβλήματα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

