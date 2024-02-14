Με αγρότες στο Κάστρο Βοιωτίας συναντήθηκε το πρωί της Τετάρτης ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Το γεγονός ότι σε δέκα μόλις ημέρες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας άλλαξε την πρότασή της προς τους αγρότες, αποδεικνύει την προχειρότητα με την οποία σχεδιάζει. Τίποτα από όλα αυτά που έχουν προτείνει, δεν απαντά στην ανασφάλεια, στην οποία έχει βυθιστεί ο αγροτικός κόσμος της χώρας λόγω του κόστους παραγωγής, που αυξήθηκε κατά 25% τα τελευταία χρόνια. Λόγω της κατάστασης στον ΕΛΓΑ, ο οποίος δεν αποζημιώνει για τις πολύ μεγάλες καταστροφές, που οφείλονται στην κλιματική κρίση. Λόγω του λανθασμένου σχεδιασμού του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφορικά με τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική. Τον προηγούμενο μήνα εκατομμύρια ευρώ δεν μπήκαν στους λογαριασμούς των αγροτών μας από τις άμεσες πληρωμές» σημείωσε σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής πρόκρινε την ανάγκη να υπάρξει ένα στρατηγικό σχέδιο «γιατί χωρίς τον πρωτογενή τομέα, χωρίς τους αγρότες, χωρίς τους κτηνοτρόφους θα μαραζώσει η ελληνική περιφέρεια. Ως ΠΑΣΟΚ στεκόμαστε δίπλα στον αγώνα τους, χωρίς λαϊκισμούς».

«Προτείναμε 7 μέτρα -και χθες στη Βουλή-, που αντιμετωπίζουν τα μεγάλα ζητήματα αυτού του στρατηγικού τομέα ανάπτυξης της χώρας, όπως είναι η κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Ένα επίσης πολύ σημαντικό μέτρο είναι η προτεραιότητα σε όρους σύνδεσης αγροτών, κτηνοτρόφων, συνεταιρισμών και μεταποιητών με τα μεγάλα πάρκα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να έχουν σταθερό κόστος παραγωγής τα επόμενα χρόνια. Και, βέβαια, παρεμβάσεις που θα εκσυγχρονίζουν τον ΕΛΓΑ. Έχουμε χρέος όλα αυτά να γίνουν πράξη για να είμαστε ανθεκτικοί, ανταγωνιστικοί στις μεγάλες προκλήσεις» κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

Πηγή: skai.gr

