Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ και οι ομόλογοί του από άλλες χώρες αναμένεται να προτείνουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή «σε λίγες ημέρες» την αμυντική ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την Ασπίδα του Ουρανού (European Sky Shield-ESSI), όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα.

Η πρωτοβουλία European Sky Shield, την οποία ο Τουσκ παρομοίασε με έναν σιδερένιο θόλο παρόμοιο με αυτόν του Ισραήλ, συζητήθηκε από τον Τουσκ και τη Δανή ομόλογό του Μέτε Φρεντέρικσεν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στη Βαρσοβία τον περασμένο μήνα.

«Η δημιουργία ενός σιδερένιου θόλου κατά των πυραύλων και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών είναι απαραίτητη. (…) Η πρόσφατη επίθεση στο Ισραήλ έδειξε πόσο απαραίτητα είναι τέτοια συστήματα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για την Ευρώπη να μην έχει την αντιπυραυλική της ασπίδα», δήλωσε ο Τουσκ τη Δευτέρα, προσθέτοντας ότι δεν χρειάζεται μεγάλη φαντασία για να καταλάβει κανείς ότι και η Ευρώπη βρίσκεται στη ζώνη κινδύνου, όπως και το Ισραήλ.

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χαίρομαι που η πρωθυπουργός (Φρεντέρικσεν) ανταποκρίθηκε θετικά στην πρότασή μου να συμμετάσχει η Πολωνία σε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο που θα κατασκευάσει αποτελεσματικά έναν θόλο για την προστασία του ουρανού μας», πρόσθεσε.

Ο Τουσκ πρόσθεσε ότι οι εργασίες για το έργο έχουν πράγματι ήδη ξεκινήσει στην Πολωνία.

Το έργο, που δημιουργήθηκε το 2022 από τη Γερμανία το 2022, με 15 χώρες να συμμετέχουν αρχικά τότε, έχει σήμερα 21 συμμετέχουσες χώρες, αναφέρει το Πολωνικό Πρακτορείο Τύπου (PAP).

Στην Πολωνία, ωστόσο, η πρωτοβουλία έχει επικριθεί από τον Πρόεδρο Αντρέι Ντούντα, ο οποίος τη χαρακτήρισε ως ένα «γερμανικό επιχειρηματικό σχέδιο». Γι’ αυτό και η Πολωνία δεν σκέφτηκε να συμμετάσχει τότε, επειδή ακολουθεί τις δικές της πρωτοβουλίες μαζί με τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο – όπως τα συστήματα Patriot, τα πρώτα από τα οποία «βρίσκονται ήδη στην Πολωνία», ενώ τα υπόλοιπα «θα συνεχίσουν να παραδίδονται», είχε δηλώσει ο Πολωνός Πρόεδρος.

Ο Ντούντα, πρώην μέλος του συντηρητικού κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), το οποίο υιοθέτησε γενικά αρνητική στάση απέναντι στο Βερολίνο και τις πρωτοβουλίες του κατά τη διάρκεια της οκταετούς διακυβέρνησής του, τάσσεται ανοιχτά υπέρ της αμυντικής συνεργασίας με την Ουάσινγκτον.

Από την άλλη πλευρά, ο Τουσκ δήλωσε ότι δεν τον ενοχλεί το σχέδιο ESSI που ξεκίνησε το Βερολίνο.

Ωστόσο, ο επικεφαλής του Γραφείου Εθνικής Ασφάλειας του προέδρου, Γιάτσεκ Σιεβιέρα, δήλωσε πως δεν πιστεύει ότι υπάρχει σημαντική διαφορά απόψεων μεταξύ του πρωθυπουργού και του προέδρου για την αεράμυνα και ότι αν τα υπάρχοντα σχέδια συνδυάζονταν αποτελεσματικά με το ESSI με τη συμμετοχή της πολωνικής βιομηχανίας, ο Ντούντα θα το υποστήριζε.

