Πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η δεύτερη μεγάλη σύσκεψη, υπό τον υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, για την οριστικοποίηση των μέτρων που θα παρθούν για τον τελικό του Europa Conference League μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φιορεντίνα, που θα διεξαχθεί την 29η Μαΐου στην ΟPAP Arena, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αποφασίστηκαν λεπτομέρειες (ώρες και σημεία συγκέντρωσης, δρομολόγια ΜΜΜ) για το πώς θα μεταβούν οι φίλαθλοι στο γήπεδο. Θα ανακοινωθούν επίσημα από την ΕΛΑΣ το αργότερο μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Τα μέτρα που αποφασίστηκαν είναι πρωτοφανή για ποδοσφαιρικό αγώνα, με μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές θα υπάρχουν τουλάχιστον 5 ζώνες ελέγχου, που θα ξεκινούν σε μεγάλη ακτίνα γύρω από το γήπεδο, όπου από την πρώτη κιόλας ζώνη θα ελέγχονται και θα σκανάρονται τα εισιτήρια.

Μάλιστα στην τελευταία ζώνη ελέγχου, περί τα 70 μέτρα από το γήπεδο, θα κατασκευαστεί από ιδιωτική εταιρεία μεταλλικός φράκτης περιμετρικά του γηπέδου, όπου θα γίνεται ο τελικός έλεγχος.

Μόνο στις ζώνες ελέγχου θα επιχειρήσουν πάνω από 3.000 χιλιάδες αστυνομικοί. Σε αυτούς δεν υπολογίζονται τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής, της Κρατικής Υπηρεσίας και άλλων ειδικών υπηρεσιών καθώς και αστυνομικοί που θα διατεθούν για τα ειδικά μέτρα για τους επίσημους.

Η αστυνομία αναμένεται να απευθύνει έκκληση στους φιλάθλους να αποφύγουν να μεταβούν στο γήπεδο με ΙΧ αυτοκίνητα, καθώς αρκετοί δρόμοι θα είναι κλειστοί και υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα αναχωρήσουν για το γήπεδο του τελικού από τον σταθμό του Ηλεκτρικού στο Φάληρο για να μεταβούν στο σταθμό Πευκάκια. Οι συγκεκριμένοι ειδικοί συρμοί δεν θα κάνουν στάσεις σε άλλους σταθμούς.

Οι οργανωμένοι ιταλοί φίλαθλοι αναμένεται να συγκεντρωθούν στο ΟΑΚΑ και από εκεί με ισχυρή αστυνομική συνοδεία θα μεταβούν στην OPAP ARENA. Οι μεμονωμένοι ιταλοί φίλαθλοι θα ενημερωθούν από τον αστυνομικό σύνδεσμο της ιταλικής πρεσβείας στην Αθήνα για το πώς θα πρέπει να κινηθούν.

Η ΕΛΑΣ αναμένεται να ζητήσει από την διοίκηση της ΣΤΑΣΥ να παρατείνει το ωράριο λειτουργίας του Μετρό και του Ηλεκτρικού προκειμένου να μπορέσουν οι φίλαθλοι να αποχωρήσουν από το γήπεδο.

Ειδικά μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή για την μετακίνηση των VIP (αξιωματούχοι UEFA, επίσημοι καλεσμένοι, πολιτικοί) από και προς το γήπεδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

