Κατά της Eurovision ο Ερντογάν : «Αίσχος! Παράξενοι χαρακτήρες δούρειοι ίπποι κοινωνικής διαφθοράς»

«Σε αυτές τις εκδηλώσεις δεν βλέπεις έναν κανονικό άνθρωπο» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως μετέδωσε ο Μανώλης Κωστίδης, ο Ερντογάν μίλησε για την υπογεννητικότητα στην Τουρκία και κατήγγειλε την πολιτική πολυεθνικών εταιρειών να προτάσσουν ένα άφυλο είδος ως πρότυπο στους νέους.

«Ένας από τους τομείς όπου η παγκόσμια επιβολή είναι πιο εμφανής είναι οι πολιτικές εξαφάνισης του φύλου. Γίναμε μάρτυρες για άλλη μια φορά σε πόσο τραγικό σημείο έχει φτάσει αυτή η κατάσταση στον κόσμο, στον διαγωνισμό της Eurovision που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Είναι σαφές ότι οι παράξενοι χαρακτήρες που παρουσιάζονται στους νέους ως πρότυπα υπό τη μάσκα της ελευθερίας είναι οι 'δούρειοι ίπποι' της κοινωνικής διαφθοράς.

Έχει γίνει σχεδόν αδύνατο σε τέτοιες διεθνείς εκδηλώσεις να συναντήσεις έναν κανονικό άνθρωπο από άποψη ντυσίματος, στάσης και δηλώσεων. Είναι πλέον αποδεκτό από όλους ότι αυτή είναι μια συνειδητή πολιτική. Καταλαβαίνουμε πόσο καλή απόφαση λάβαμε κρατώντας την Τουρκία μακριά από αυτό το αίσχος τα τελευταία 12 χρόνια. Θα συνεχίσουμε να παραμένουμε στην ίδια γραμμή».

Πηγή: skai.gr

