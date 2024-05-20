Για την ομοφοβική επίθεση που δέχθηκε από Ρώσους μοναχούς σε business lounge του αεροδρομίου, επειδή φορούσε μια μακριά παντελόνα, μίλησε σήμερα στο Fay’s Time ο Λάκης Γαβάλας. Όπως είπε, οι τρεις μοναχοί λειτουργούσαν απαξιωτικά προς όλους και του επιτέθηκε ο ένας προσωπικά.

Μάλιστα, ο Λάκης Γαβαλάς τον προκάλεσε να επανάλαβει τις προσβλητικές του εκφράσεις για να τον καταγράψει στο κινητό του, και ο μοναχός το έκανε χωρίς φόβο και πάθος.

Συγκεκριμένα, ο μοναχός ρώτησε τον σχεδιαστή αν είναι άνδρας ή γυναίκα. Ο Λάκης Γαβαλάς φανερά εκνευρισμένος με την ερώτηση, ανταπάντησε: “Κι εσένα τι σε νοιάζει; Τι είσαι, ληξιαρχείο;”.

“Εσύ τι είσαι; Είσαι πνευματικός; Πιστεύεις στον Θεό;”. “Μοναχός είμαι” του απάντησε ο μοναχός. “Και μοναχός θα μείνεις”, συνέχισε ο Λάκης Γαβαλάς και του πρότεινε να προσευχηθεί στον θεό να είναι καλός άνθρωπος πρώτα απ’ όλα και να μην τον νοιάζει αν είναι άνδρας ή γυναίκα.

Όμως η ιστορία δεν σταμάτησε στο lounge. Οι μοναχοί επιβιβάστηκαν στην πρώτη θέση και όταν ο Λάκης Γαβαλάς μπήκε στο αεροπλάνο και πέρασε δίπλα τους, ο μοναχός φώναξε «π@@στης – π@@στης».

«Τότε έκανα κάτι πολύ κακό, που το εξομολογήθηκα και στον πνευματικό μου. Δεν άντεξα και του τράβηξα το μούσι» είπε εμφανώς συγχυσμένος ακόμα ο αγαπητός σχεδιαστής - καλλιτέχνης.

«Τέτοιοι άνθρωποι μου έχουν νοθεύσει το νόημα της θρησκείας μου, μαύρη ώρα που πήρα αυτή την πτήση» είπε ο Λάκης Γαβαλάς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αυτοί οι μοναχοί, δεν είναι χειροτονημένοι ιερείς, αλλά ζουν σε απομονωμένα κελιά μιας μονής στο Άγιο Όρος, πιθανότατα στα Καρούλια του Άθω.

Παρόλα αυτά, οι τρεις αυτοί μοναχοί βρέθηκαν στην αίθουσα της πρώτης θέσης, πιθανότατα από ιδιωτική χρηματοδότηση για προσκύνημα στην Αθήνα.

Οπως είπε μάλιστα ο Λάκης Γαβαλάς, μετά την κοινοποίηση της επίθεσης εναντίον του στα social media, πολύς κόσμος του έστειλε βίντεο και φωτογραφίες με τους ίδιους μοναχούς που παρενοχλούν και άλλους ανθρώπους.

Υπεύθυνη για τους μοναχούς αυτούς είναι η Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους, η οποία ωστόσο δεν έχει τοποθετηθεί για το περιστατικό.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.