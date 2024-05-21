Γερμανία: Νέα «δίκη Πολιτών του Ράιχ» στη Φρανκφούρτη

Αρχίζει η δίκη της «Ομάδας Ρόις» που συνδέεται με τους Πολίτες του Ράιχ και κατηγορείται για σχέδιο βίαιης ανατροπής του πολιτεύματος. Στο εδώλιο και πρώην βουλευτής της AfD.Στο σκαμνί κάθεται από σήμερα στο Εφετείο της Φρανκφούρτης ο πρίγκηπας Ερρίκος ο 13ος του Οίκου του Ρόις, μαζί με ομοϊδεάτες του. Ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν πραξικόπημα με στόχο την εισβολή στην Ομοσπονδιακή Βουλή, την κατάληψη στρατηγικών υποδομών, την ανατροπή της γερμανικής κυβέρνησης και τη σύλληψη κορυφαίων πολιτικών, όπως ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ και ο επικεφαλής της χριστιανοδημοκρατικής αντιπολίτευσης (CDU) Φρίντριχ Μερτς.



Η δίκη διεξάγεται στο Εφετείο της Φρανκφούρτης και, όπως λέει στην Bild εκπρόσωπος του δικαστηρίου, «είναι μία πρόκληση για όλους». Ακόμη και χωροταξικά. Καθώς η κύρια αίθουσα του δικαστηρίου ανακαινίζεται αυτή την εποχή, οι αρμόδιοι αναγκάστηκαν να κατασκευάσουν από την αρχή μία νέα αίθουσα, σε προάστιο της Φρανκφούρτης, προκειμένου να αρχίσει εγκαίρως η διαδικασία.

Επικίνδυνη η πολιτική πόλωση

Οι κατηγορίες ήρθαν στο φως τον Δεκέμβριο του 2022, όταν, σε μία συντονισμένη επιχείρηση μεγάλης κλίμακας οι ειδικές δυνάμεις της γερμανικής αστυνομίας προέβησαν σε 25 συλλήψεις υπόπτων. Μεταξύ αυτών και ο 72χρονος Πρίγκηπας Ερρίκος. Κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες όπλων και πυρομαχικών. Όλα αυτά σε ένα κλίμα επικίνδυνης πολιτικής πόλωσης, καθώς ενισχύονται οι ακροδεξιές πολιτικές δυνάμεις και το κίνημα των Querdenker («Αυτοί που σκέπτονται διαφορετικά»), το οποίο γιγαντώθηκε στην περίοδο της πανδημίας και φέρεται να διατηρεί επαφές με τους επίδοξους πραξικοπηματίες.



Η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ καλεί σε επαγρύπνηση. «Αυτή την ημέρα, που βρίσκεται σε εξέλιξη μία από τις μεγαλύτερες αστυνομικές επιχειρήσεις κατά της Ακροδεξιάς, δεν κουραζόμαστε να το επαναλαμβάνουμε: Η πόλωση εντείνεται. Πρέπει να είμαστε σε θέση να υπερασπίσουμε τη Δημοκρατία μας κάθε μέρα» ανέφερε χαρακτηριστικά η Φέζερ τον Δεκέμβριο του 2022.



Μεταξύ των κατηγορουμένων που καλούνται να λογοδοτήσουν από σήμερα στη Φρανκφούρτη είναι η Μπίργκιτ Μάλζακ-Βίνκεμαν, πρώην δικαστής αλλά και πρώην βουλευτής του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD). Λέγεται ότι η ίδια προαλειφόταν ως υπουργός Δικαιοσύνης σε μία μελλοντική κυβέρνηση των «Πολιτών του Ράιχ».

«Βαθύ κράτος» για την υφαρπαγή της εξουσίας;

Συνολικά έχουν προγραμματιστεί τρεις δίκες-μαμούθ. Η πρώτη ξεκίνησε ήδη στα τέλη Απριλίου στο Στάμχαϊμ της Στουτγάρδης, όπου κάποτε είχαν δικαστεί μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης «Φράξια Κόκκινος Στρατός» (RAF). H δεύτερη, που επικεντρώνεται στην ομάδα Ρόις, αρχίζει σήμερα στη Φρανκφούρτη. Θα ακολουθήσει και τρίτη δίκη στο Μόναχο τον Ιούνιο. Οι επίδοξοι πραξικοπηματίες κατηγορούνται για «συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση» και «εσχάτη προδοσία».



Οι γερμανικές αρχές εκτιμούν ότι οι υποστηρικτές του κινήματος ανέρχονται σε περίπου 20.000, εκ των οποίων οι 2.300 ρέπουν προς τη βία και την ένοπλη δράση. Κοινά χαρακτηριστικά όλων είναι οι φιλομοναρχικές αντιλήψεις, η απέχθεια προς την κοινοβουλευτική δημοκρατία, το μίσος απέναντι στους αλλοδαπούς και ο αντισημιτισμός. Συνιστούν πράγματι σοβαρό κίνδυνο για τη Δημοκρατία στη Γερμανία;



Ο δημοσιογράφος και σκηνοθέτης Τομπίας Γκίνσμπουργκ, ο οποίος επί οκτώ μήνες είχε πραγματοποιήσει έρευνα στον χώρο των «Πολιτών του Ράιχ» έλεγε στην DW τον Μάρτιο του 2023 ότι «δεν είναι εύκολο να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, γιατί οι 'Πολίτες του Ράιχ' δεν αποτελούν ένα ενιαίο κίνημα. Πρόκειται περισσότερο για μία ομάδα ατόμων, τα οποία συνδέει μία θεωρία συνομωσίας βαθιά ριζωμένη στη γερμανική ιστορία και τον εθνικοσοσιαλισμό». Αλλά σαφώς, επισημαίνει ο Τομπίας Γκίνσμπουργκ, η ομάδα αυτή μοιράζεται την ίδια φαντασίωση με άλλους εκπροσώπους του ακροδεξιού ακτιβισμού, «την ιδέα μίας ομογενοποιημένης κοινωνίας χωρίς τον άλλο, χωρίς τον ξένο».



Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

